Де в Кременчуці відключатимуть світло 5 листопада: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 813

У місті продовжують ремонтувати електромережі та трансформаторні підстанції

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 5 листопада в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 відключать електроенергію за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: