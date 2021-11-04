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Голі жінки та коні: в галереї Юзефович стартує виставка Ольги Гриценко

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 488

 

Виставка працюватиме з 5 листопада до 5 грудня

5 листопада о 13.00 в картинній галереї Наталії Юзефович починає працювати персональна виставка живопису Ольги Гриценко, членкині Національної спілки художників України.

Яскравий світ творчості кременчуцької художниці представлений у різних жанрах: граціозні коні у серії тематичних робіт, природна краса та неповторний шарм жінки у серії ню. Окремою темою живопису пані Ольги є пейзажі, створюючи які художниця втілює нові, сміливі творчі знахідки.

Виставка діятиме до 5 грудня. Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок. Вхід вільний за умови наявності захисної маски. Адреса галереї: вул. Космічна, 9.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: выставка картин галерея Наталья Юзефович
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