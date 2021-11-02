Чому у Кременчуці можуть скоротити частину вихователів й закрити групи у дитсадках

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 834 Коментарів: 3

На сайті департаменту освіти нашого міста для громадського обговорення розмістили проєкт стратегічної програми розвитку «Освіта Кременчука на 2022-2025 роки». І у ньому є наступні пункти:

приведення у відповідність до потреб здобувачів освіти мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням освітніх запитів жителів мікрорайонів міста;

приведення у відповідність мережі закладів дошкільної освіти з урахуванням освітніх потреб населення і демографічних прогнозів;

приведення у відповідність до потреб здобувачів освіти мережі закладів позашкільної освіти з урахуванням демографічних прогнозів.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у директора департаменту освіти Геннадія Москалика, що мається на увазі під «приведенням у відповідність» (раніше у програмі зазначалося «оптимізація», але потім слово замінили – ред.) та чи не планують у нашому місті закривати освітні заклади?

Він відповів, що у цьому навчальному році не поновили діяльність 15 груп у дитсадках Кременчука, бо туди ходить менше дітей:

- Поняття «дефіцит місць» у садочках вже немає, є поняття «зайві місця». 15 груп — це як у величезний садок або як у два середніх садочка не прийшли діти. А штат, як ви думаєте, менше повинен бути? Чи ми повинні державні гроші витрачати на вітер?

Геннадій Москалик повідомив, що станом на 1 жовтня у кременчуцьких дитсадках є 487 вільних місць. Відповідно якщо немає дітей, то і співробітників утримувати не будуть:

- Якщо треба додаткові класи чи групи, ми будемо відкривати. Немає дітей – будемо закривати. Це не скорочення, а приведення до потреб, оптимальність. Без місць ніхто з дітей не буде — ні в садочках, ні в школах, гарантую вам.

Ми поцікавилися: якщо у дитсадках не відкрилися 15 груп, чи можливе скорочення вихователів?

- Зараз не відкрилося 15, але ми ж не проводили скорочення. Так, фонду (заробітної плати — ред.) менше через це, але вихователі, якщо хтось на лікарняному, йдуть на заміну, десь, може, за власний рахунок взяли . Звичайно, на наступний рік це все буде вирівняно – кількість дітей і працівників стане відповідною до потреб. Життя таке. Як немає дітей, буде скорочення, буде більше дітей, будемо нових людей набирати, відкривати групи. В ідеалі ми цих людей, якщо вони бажають, переводимо туди, де відкриваються групи, де є нові посади. Хтось іде на пенсію чи в декрет, ми намагаємося цих людей не на вулицю відправити, а перевести на ці посади.

Головний освітянин додав, що протягом останніх років зменшилася народжуваність, а отже, за прогнозами, у наступному році може не відкритися ще 15 груп. Йде тенденція до зменшення кількості дітей, тож ніхто не триматиме вихователів і нянь, якщо дошкільнят у групі немає.