Кременчужани завоювали нагороди на чемпіонаті України з бодібілдингу

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 368

ТелеграфЪ дізнався, хто з наших спортсменів повернувся зі змагань з медалями

У Полтаві відбувся 30-й ювілейний чемпіонат України з бодибілдингу та фітнесу, у якому в 46 номінаціях змагалися спортсмени з 23 областей. Чоловіки та жінки змагалися у таких дисциплінах, як бодибілдинг, фітнес, класичний бодібілдинг, фізік та фітнес-бікіні.

Змагання проходили за правилами Національної Федерації бодібілдингу України та міжнародними правилами бодибілдингу IFBB. Оцінювали виступи спортсменів кваліфіковане журі.

За підсумками змагань 6 спортсменів з Полтавщини, серед яких кременчужани, завоювали нагороди:

Наталія Прохорова - жінки фізик (відкрита першість);

Світлана Гордієнко - жінки бодіфітнес (до 158 см);

Сергій Ройко — чоловіки фізик (до 179 см), а також абсолютна категорія чоловіки фізик;

Олена Бойко — жінки юніори бікіні до 166 см;