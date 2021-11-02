Кременчужани завоювали нагороди на чемпіонаті України з бодібілдингу

У Полтаві відбувся 30-й ювілейний чемпіонат України з бодибілдингу та фітнесу, у якому в 46 номінаціях змагалися спортсмени з 23 областей. Чоловіки та жінки змагалися у таких дисциплінах, як бодибілдинг, фітнес, класичний бодібілдинг, фізік та фітнес-бікіні.
Змагання проходили за правилами Національної Федерації бодібілдингу України та міжнародними правилами бодибілдингу IFBB. Оцінювали виступи спортсменів кваліфіковане журі.
За підсумками змагань 6 спортсменів з Полтавщини, серед яких кременчужани, завоювали нагороди:
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