Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Кременчук, Спорт

Кременчужани завоювали нагороди на чемпіонаті України з бодібілдингу

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 368

ТелеграфЪ дізнався, хто з наших спортсменів повернувся зі змагань з медалями

У Полтаві відбувся 30-й ювілейний чемпіонат України з бодибілдингу та фітнесу, у якому в 46 номінаціях змагалися спортсмени з 23 областей. Чоловіки та жінки змагалися у таких дисциплінах, як бодибілдинг, фітнес, класичний бодібілдинг, фізік та фітнес-бікіні.

Змагання проходили за правилами Національної Федерації бодібілдингу України та міжнародними правилами бодибілдингу IFBB. Оцінювали виступи спортсменів кваліфіковане журі.

За підсумками змагань 6 спортсменів з Полтавщини, серед яких кременчужани, завоювали нагороди:

  • Наталія Прохорова - жінки фізик (відкрита першість);
  • Світлана Гордієнко - жінки бодіфітнес (до 158 см);

 

  • Сергій Ройко — чоловіки фізик (до 179 см), а також абсолютна категорія чоловіки фізик;

 

  • Олена Бойко — жінки юніори бікіні до 166 см;

 

  • Марина Полапа — жінки моделі.

 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: бодібілдинг
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх