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У Кременчуці відбулися змагання з кінного спорту

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 415

Вітаємо наших спортсменів, які взли участь у подоланні перешкод 

У Кременчуці відбулися відкриті обласні змагання з подолання перешкод. 

У категорії «дебют» від 50 до 100 см на пєдесталі краих опинилися спортсмени з команди КСК «Golden Horse»: 1 місце - Надія Целуйко,  2 місце - Марія Перевалова, 3 місце - Карина Хорошман. 

У маршруті на чистоту та швидкість висотою 70 см перемогла Анастасія Заніна, яка представляє КМ КДЮСШ імені В. Кисельова. Друге та третє місце розділили Алла Шиш та Надія Целуйко з «Golden Horse». 

 

У трійці кращих на висоті 90 см стали:

  • 1 місце - Оксана Андреєва «Golden Horse»
  • 2 місце - Анастасія Христич з КМ КДЮСШ імені В. Кисельова
  • 3 місце - Ростислав Поздняков «Golden Horse»

Результати маршруту з «Джокером»:

  • 1 місце - Оксана Андреєва з «Golden Horse»
  • 2 місце - Анастасія Христич з КМ КДЮСШ імені В. Кисельова
  • 3 місце - Анастасія Сень з КМ КДЮСШ імені В. Кисельова

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: horses.dp.ua, КМ КДЮСШ ім. Олімпійського чемпіона В. Кисельова
Теги: коні
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