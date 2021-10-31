У Кременчуці відбулися змагання з кінного спорту

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 415

Вітаємо наших спортсменів, які взли участь у подоланні перешкод

У Кременчуці відбулися відкриті обласні змагання з подолання перешкод.

У категорії «дебют» від 50 до 100 см на пєдесталі краих опинилися спортсмени з команди КСК «Golden Horse»: 1 місце - Надія Целуйко, 2 місце - Марія Перевалова, 3 місце - Карина Хорошман.

У маршруті на чистоту та швидкість висотою 70 см перемогла Анастасія Заніна, яка представляє КМ КДЮСШ імені В. Кисельова. Друге та третє місце розділили Алла Шиш та Надія Целуйко з «Golden Horse».

У трійці кращих на висоті 90 см стали:

1 місце - Оксана Андреєва «Golden Horse»

2 місце - Анастасія Христич з КМ КДЮСШ імені В. Кисельова

Анастасія Христич з КМ КДЮСШ імені В. Кисельова 3 місце - Ростислав Поздняков «Golden Horse»

Результати маршруту з «Джокером»: