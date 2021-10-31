У Кременчуці розпачали інвентаризацію гаражів

На виконання рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 19.08.2021 № 1154 «Про затвердження порядку використання розміщених тимчасових збірно-розбірних металевих конструкцій (гаражів) для зберігання транспортних засобів на території Кременчуцької міської територіальної громади» Кременчуцький ЦНАП надаватиме послуги:
Про особливості прийому заявок на ці послуги говорили 27 жовтня під час чергового навчання з підвищення кваліфікації адміністраторів ЦНАП. Заняття проводили представники суб’єкта надання адміністративних послуг – фахівці Комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» Анна Шара, Олександр Оліярник та директор КП "Міськоформлення" Володимир Кригін.