У Кременчуці розпачали інвентаризацію гаражів

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На виконання рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 19.08.2021 № 1154 «Про затвердження порядку використання розміщених тимчасових збірно-розбірних металевих конструкцій (гаражів) для зберігання транспортних засобів на території Кременчуцької міської територіальної громади» Кременчуцький ЦНАП надаватиме послуги:

68-01 «Надання проєкту договору про порядок використання розміщених тимчасових збірно-розбірних металевих конструкцій (гаражів) для зберігання транспортних засобів на території Кременчуцької міської територіальної громади»;

68-02 «Видача ідентифікатора про інвентаризацію металевої збірно-розбірної конструкції (гаража) у вигляді QR-коду».

Про особливості прийому заявок на ці послуги говорили 27 жовтня під час чергового навчання з підвищення кваліфікації адміністраторів ЦНАП. Заняття проводили представники суб’єкта надання адміністративних послуг – фахівці Комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» Анна Шара, Олександр Оліярник та директор КП "Міськоформлення" Володимир Кригін.