Military ID замість паперового документу: у «Дії» з’явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів

За словами Міністра оборони, реалізація проєкту так званого «електронного центру комплектування та соціальної підтримки» (Е-ТЦК) у «Дії» запланована протягом 2022-2023 років
Міністр оборони України Андрій Таран анонсував надання на порталі «Дія» електронних послуг (сервісів) громадянам щодо виконання ними військового обов’язку. Йдеться, зокрема, про інформацію, яка міститься про них в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. За словами Міністра оборони, реалізація проєкту так званого «електронного центру комплектування та соціальної підтримки» (Е-ТЦК) у «Дії» запланована протягом 2022-2023 років.
За його словами, Міноборони вже працює над тим, щоб громадяни, які звернуться у майбутньому до Е-ТЦК на порталі «Дія» отримували всі дані про себе у електронному вигляді, без відвідування установи. Зокрема, очікується, що в онлайн-режимі, наприклад, можна буде змінити реєстрацію місця проживання, або побачити інформацію про включення особи до реєстру - номер облікового запису у ньому тощо.