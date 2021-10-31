Military ID замість паперового документу: у «Дії» з’явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 245

Міністр оборони України Андрій Таран анонсував надання на порталі «Дія» електронних послуг (сервісів) громадянам щодо виконання ними військового обов’язку. Йдеться, зокрема, про інформацію, яка міститься про них в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. За словами Міністра оборони, реалізація проєкту так званого «електронного центру комплектування та соціальної підтримки» (Е-ТЦК) у «Дії» запланована протягом 2022-2023 років.

- Уже закладено засади для цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і у системі ведення військового обліку у державі. Це дозволить у короткостроковій перспективі замість паперового документу мати Military_ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру - генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини, — зазначив Андрій Таран.

За його словами, Міноборони вже працює над тим, щоб громадяни, які звернуться у майбутньому до Е-ТЦК на порталі «Дія» отримували всі дані про себе у електронному вигляді, без відвідування установи. Зокрема, очікується, що в онлайн-режимі, наприклад, можна буде змінити реєстрацію місця проживання, або побачити інформацію про включення особи до реєстру - номер облікового запису у ньому тощо.

- Наразі розробляється спільний наказ Міноборони та Мінцифри, який визначатиме порядок обміну інформацією між порталом «Дія» та реєстром. Також оборонне відомство почало інтеграційні процеси з іншими державними реєстрами. Станом на сьогодні йде процес інтеграції з базами Державної міграційної служби України, а далі - черга до реєстрів інших держорганів. Таким чином громадяни отримуватимуть державні послуги щодо військового обов’язку без черг та корупційних ризиків, одразу у себе в смартфоні, — підсумував Андрій Таран.