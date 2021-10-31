Багатство, козацьке фентезі та секрети: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Джордж Клейсон «Найбагатший чоловік у Вавилоні»
Цю збірку притч, стилізовану під вавилонські історії, називають посібником із кмітливості. На відміну від традиційних підручників, вона написана просто й захопливо, а тому підходить для якнайширшого кола читачів. Змінилися часи, замість золотих монет з’явилися паперові купюри й платіжні картки, та незмінними залишаються закони грошей. Ще давні валиноняни знали, як заробляти й примножувати статки, тому вони й перетворили своє місто в найзаможніше в світі. Завдяки цій книжці, на думку автора, кожна людина може відкрити для себе закони грошей і попрощатися з порожнім гаманцем.
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Леонід Кононович «Чигиринський сотник»Леоніда Кононовича звикли вважати основоположником кримінального жанру в українській літературі, але цей його роман – щось зовсім інше. Це гостросюжетна оповідь про маленького козака, що немов зринув із надр стародавньої легенди, і в той же час – теперішній лицарський роман, «козацьке фентезі», де національна традиція перегукується із чужоземними містичними практиками та бойовою динамікою історичної саги. Це по-справжньому екстремальне читання та несподіваний і гострий погляд на наше минуле.
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Никола Скотт «Секрет моей матери»
Одне прекрасне літо, здатне назавжди змінити долю. Едді, дочка Елізабет, через багато років дізнається про те, що має сестру-близнючку. Фібі несподівано з’являється в її домі та без попередження вдирається до її життя. Що приховувала їхня мати? Чому сестер розділили?