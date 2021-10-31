Багатство, козацьке фентезі та секрети: що новенького почитати кременчужанам

Джордж Клейсон «Найбагатший чоловік у Вавилоні» Цю збірку притч, стилізовану під вавилонські історії, називають посібником із кмітливості. На відміну від традиційних підручників, вона написана просто й захопливо, а тому підходить для якнайширшого кола читачів. Змінилися часи, замість золотих монет з’явилися паперові купюри й платіжні картки, та незмінними залишаються закони грошей. Ще давні валиноняни знали, як заробляти й примножувати статки, тому вони й перетворили своє місто в найзаможніше в світі. Завдяки цій книжці, на думку автора, кожна людина може відкрити для себе закони грошей і попрощатися з порожнім гаманцем.