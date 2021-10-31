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Як кременчужани ставляться до переведення годинників

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 398

 

ТЪ вирішив поцікавитись, чи страждають жителі міста від переведення годинників і які мають поради, щоб адаптуватись до цього процесу
Сьогодні Україна перейде на зимовий час. 31 жовтня стрілки повернули на годину назад. Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів "Про порядок обчислення часу на території України". Уряд неодноразово намагався скасувати цю процедуру, однак, о 4 ранку 31 жовтня українці знову відчують на собі дію часової зміни. 
До слова, загалом у світі на літній/зимовий час переходять менше ста країн.
Тим, хто відчуває дискомфорт від переведення часу, радять плавно змінювати режим дня. 
ТЪ вирішив поцікавитись, чи страждають жителі міста від переведення годинників і які мають поради, щоб адаптуватись до цього процесу.

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Автор: Антоніна Антошко Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: переведення годинника
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