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«Укртатнафта» отримала в одеському порту нову партію скрапленого газу

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 284

LPG-танкер Gremio прибул до Одеси

До Одеси прибув LPG-танкер Gremio для розвантаження партії скрапленого газу (LPG) на терміналі "Укрлоудсистем". Про це засвідчили дані навігаційних сервісів, пише Нафторинок. 

Танкер об'ємом до 6000 м куб (до 3300 т) доставивши LPG із морського порту Тамань. Це перше морське постачання «Укртатнафти» до Одеси в жовтні.

Раніше трейдинговий підрозділ «Укртатнафти» здійснив імпорт морського ресурсу 21 вересня - 5 000 т. На 25-27 жовтня «Укртатнафта» пропонувала цей ресурс по 31 600 грн/т на умовах самовивезення з термінала в Одесі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Укртатнафта
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