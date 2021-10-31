«Україна дешевша за Німеччину»: до ТЪ завітала делегація з Німеччини

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Минулого тижня ми обмінювалися досвідом із німецькими колегами. До нас у рамках програми приїхали 10 журналістів і редакторів із десятка видань різних регіонів Німеччини. Вони провели в нашому місті майже два дні. Ми не могли пропустити таку нагоду і поговорили з одним із німецьких колег "про життя", розпитавши його про коронавірус, цінах в Німеччині і враження про Україну. Наш колега чесно відповів на запитання. Але попросив не публікувати його ПІБ: коректність у німців "у крові".

« Їздити на велосипеді в Україні просто небезпечно »

- Ви побували на Західній Україні - Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль. Були в Києві, а тепер - у Кременчуці. Що впадає в очі? Які відмінності в порівнянні з Німеччиною?

- Ми багато подорожували, і перше, що кидається в очі - поїзди. У нас були тривалі переїзди. Потяги повільні, вони не швидші за автомобілі. Друге - це погані дороги. Систему доріг ви не можете одразу змінити, але з поїздами це можливо. Думаю, цим потрібно зайнятися негайно. У містах велика проблема з транспортним завантаженням - занадто багато авто. Я чув, що в Києві це серйозна проблема, особливо в зимовий час. Через транспорт погіршується якість повітря й екології. Це необхідно міняти. Європа позбувається автомобільного трафіка в центрі міста. Україна може наслідувати приклад. Думаю, що потрібно розробити систему пропуску автомобілів у центр. У вас є тролейбуси, і я бачу в цьому позитив. Можливо, ця система не дуже цінується, тому що дісталася з радянських часів. Не всі тролейбуси нові, але це також можна змінити. В Європі у нас багато велосипедів. Але у вас я не бачив розвиненою велосипедної інфраструктури. Їздити на велосипеді в Україні просто небезпечно!

- Я читала про те, що в Німеччині стали використовувати водень для поїздів, авто, промисловості. Є місто, яке працює на чистій енергії...

- У нас ведуться з цього приводу дискусії. Для виробництва водню необхідні потужності утричі більші, ніж для літієвої батареї.

Система транспортування водню досить небезпечна. Можливо, ми будемо використовувати водень для літаків або для великих вантажівок, виробництва сталі: це не позбавлено сенсу. Але не для автомобілів. Є поїзди на водні. Але їх використання, радше, доцільно там, де не можна пустити електропоїзд, у віддалених ділянках.

- У нас в Україні різко подорожчав автогаз, ціна на пальне йде вгору. Яка у вас ситуація?

- Що стосується бензину, то зараз на АЗС ми спостерігаємо найвищі ціни: 1,3 - 1,75 євро. Це дійсно висока ціна. Зараз у нас дуже поширені електричні автомобілі. Думаю, близько 20% -25% проданих щомісяця автомобілів - електрокари. Їх відсоток у загальній кількості автомобілів стрімко зростає. У нас вже понад 1 млн електромобілів. Це важливо: податок на CO2 буде рости, хоча підвищення торкнеться більш заможних громадян. Зараз усі переходять на електрокари. У Німеччині значні субсидії при купівлі електромобіля: він обходиться недорого. А в використанні електромобіль дешевший за бензиновий. І якщо ти збираєшся купувати нову машину, то в будь-якому випадку вибереш електрокар. У нас стільки машин на дорогах, що скоро з'явиться величезний ринок використаних автомобілів, що працюють на пальному. До речі, я недавно був в Азербайджані й Вірменії, і бачив дуже багато б/у авто з Європи. Напевно, більше половини. У них стільки Mercedes-benz G типу - великих повнопривідних авто, скільки я ніколи не бачив у Німеччині. У нас їх ніхто не хоче. Такі авто некомфортні. Але вони користуються популярністю у Вірменії: це просто неймовірно.

- Якщо порівнювати з Україною, яка країна більш розвинена зараз із країн колишнього "соцтабору", в яких ви нещодавно побували?

- Ви бачили останнім часом фото з Азербайджану? Давайте я вам покажу. Це неймовірний будівельний бум. Те, що я бачив у них, напевно, не бачив такого ніколи. Скрізь хмарочоси і будівлі неймовірних форм.

- А що стосується цін, де дешевше?

- Азербайджан був виразно дешевше. Про Україну можу сказати, що якось дивився шарфи, думав привезти з України. Але шарф коштував у кілька разів дорожче, ніж я б купив його в Німеччині. Деякі продукти в Україні дорожчі, ніж у Німеччині. В цілому, я б сказав, що в Україні трохи дешевше, ніж у Німеччині. Але різниця невелика. Наприклад, бензин у вас набагато дешевший: десь удвічі. Але багато продуктів у супермаркетах або на тому ж рівні, або трохи дешевші.

« Так, опалення обходиться дорого. 5-10% доходів сім'ї »

- Що стосується комунальних послуг - скільки обходиться опалення для німців взимку? Це для вас дорого?

- Як і в багатьох, у мене підписано контракт із компанією за фіксованими цінами. Їх переглянуть до кінця року, коли контракт закінчується. Тоді вартість, можливо, підстрибне. Контракт триває близько року і потім може бути переглянутий. Ми очікуємо, що до кінця року ціни на енергоресурси виростуть. Проблема в тому, що у нас недостатньо природного газу для опалення. Ви знаєте, що готується Північний потік-2, але він лише в стадії тестування. І в цьому році поставки не почнуться. Більшість газу надходить через Україну. У нас є побоювання у зв'язку з заявами Путіна про те, що вони хочуть "перекрити кран". У цьому випадку у нас буде недостатньо природного газу в сховищах: на даний момент вони не заповнені. Я недавно дізнався, що в Україні така ж ситуація. Це міжнародна проблема. І наші люди також стурбовані, чого очікувати взимку і чи буде у нас достатньо газу для опалення. Також можуть зрости ціни.

- А які у вашому регіоні зими?

- Я думаю, що в минулому році у нас було до - 5 градусів, але деякі зими у нас бувають до - 15. Така погода може триматися два тижні. Іноді у нас йде сніг, але бувають безсніжні зими.

- Чи дорого обходиться опалення взимку для сім'ї?

- Якщо чесно, у мене немає цифр, але так, сума, яка витрачається на обігрів житла, досить істотна. Можливо, 5-10% в середньому за рік. Але у нас діє програма термомодернізації, яку тут, якщо чесно, я не бачив. Стіни мого будинку утеплені ізоляцією в 14 см, на даху утеплювач 40 см. Тому для опалення потрібно менше енергоносія. Але люди все-таки схвильовані тим, що ціни можуть підвищитися. Ситуація така ж, як і у вас.

- У вас є субсидії для тих, кому складно оплачувати комунальні платежі?

- Це програма для малозабезпечених. Тих, хто отримує соцдопомогу, у кого продукти харчування - основна стаття витрат. Субсидії не призначаються автоматично. У мене достатній дохід, субсидію я не отримую.

- Німці здебільшого живуть в орендованому житлі чи купують власні будинки?

- Я б сказав - 50 на 50. Думаю, що менше половини живе в приватних будинках.

- З якої причини? Занадто дорого купувати або ж не хочуть обмежувати свободу пересування?

- Не думаю, що це пов'язано з частими переїздами. Англійці переїжджають набагато частіше, однак вони все одно купують будинки. Так, у Німеччині люди переїжджають із місця на місце. Але переважно по сусідству, недалеко. І то це стосується молоді, а люди у віці ведуть більш осілий спосіб життя. Свій будинок вимагає землі. У плані утримання він обходиться дорожче, вище витрати енергоресурсів. Це не економічно і не екологічно з точки зору енергоспоживання.

« Тести на ковід нещодавно стали платними »

- Німці охоче йдуть вакцинуватися чи багато противників, тих, хто вирішив утриматися?

- У нас із цього питання багато дискусій. Вакцинація почалася в січні, практично одразу після Різдва. Відтоді вона ведеться досить повільно. Скажімо так, спочатку бажаючих було дуже багато і доводилося чекати своєї черги. Але, напевно, з червня бажаючих стало мало. Всі, хто хотів, уже вакциновані. Решта не впевнені. Але, думаю, в Німеччині вже вакциновано 75-80% населення. Нещодавно були опубліковані результати дослідження, згідно з якими, ми можемо і не знати реальні цифри: понад 80% населення вже вакциновано.

- Чи є обмеження для тих, хто не щепився?

- На невакцинованих громадян чиниться досить значний тиск. Ти не можеш піти в ресторан, кінотеатр, деякі установи. Якщо ти не вакцинований, то має бути тест або документ про те, що ти перехворів на ковід. Але тести з минулого понеділка стали платними: раніше в Німеччині тестували на ковід безкоштовно. Минулої п'ятниці я проходив тестування, і це було безкоштовно. Якщо не помиляюся, зараз тест на антиген коштує 16 євро, а ПЛР - близько 80 євро. Це досить дорого. Ти не будеш робити це просто заради забави, щоб піти в кіно. Таким чином, уряд підштовхує до вакцинації.

Але невакцинованих меншість, хоча і гучна. Мені здається, що їх менше 10%, але вони виходять на демонстрації, заявляють про себе. Також у числі невакцинованих діти: це нечисленна група, але вони не підлягають вакцинації, хоча є в загальній статистиці.

- А що стосується статистики захворювання на коронавірус в країні, де більшість вакциновано? Вона йде вгору чи вниз?

- На початку цього тижня деякі газети писали про те, що навіть вакциновані можуть захворіти і потрапити в госпіталь. Звичайно, цифри зростають. Але вони ростуть тому, що більшість вакциновано. Логічно, що статистика буде показувати зростання захворювання серед вакцинованих. Їх більшість, тому кількість людей збільшується. Якщо подивитися в процентному співвідношенні, то цифри залишаються незмінними. В цілому, мені здається, що цифри досить невеликі. Я вакцинований і розумію, що можу захворіти. Але хвороба має протікати легше ніж без вакцини.

Це одна з причин, чому я і після вакцинації використовую маску.

- А що стосується тих, хто потрапляє в лікарні: наскільки важко протікає хвороба?

- Зараз покажу, - наш колега тягнеться у Twitter, показує дані. Тут щодня з'являється оновлена ​​статистика ....

- А як із масковим режимом? Є послаблення, раз більша частина щеплена?

- Маски обов'язкові. Можливо, будуть якісь зміни, але наразі у громадських місцях їх необхідно носити. Раніше треба було надягати і на вулиці, в центрі міста. Зараз цього немає. Але в закритих приміщеннях, у громадських місцях, транспорті, ресторанах маски обов'язкові.

- Ви помітили, як носять маски в Україні? На підборідді. У вас теж так?

- Скажімо так, у нас теж таке зустрічається. Так надягають маску, тому що мусиш, але не хочеш. Але це позбавлено всякого сенсу. Швидше, так ходить 10% населення. Не більшість.

- Яке покарання, якщо ти носиш маску як попало?

- Якщо чесно, я не впевнений, але думаю, що досить істотне: близько 100 євро. Спочатку сума була невелика, але потім внесли корективи. Ходити без маски - це дорого, якщо тебе помітить поліція.

- Які вакцини воліють колоти німці?

- У нас є своя німецька вакцина. Звісно, її вважають колоти за краще і її чекали: Biotenic Phizer. Британсько-американська Astrazeneca мала проблеми з поставками: у них були конфлікти, суперечки з Європейським союзом. На першому етапі, коли вакцин було недостатньо, вони не поставили ту кількість вакцини, яку обіцяв ЄС. У підсумку, більшість просто не захотіла цю вакцину. Вакцина Jonson & Jonson виявилася неефективною при штамі Дельта. Хоча її мали колоти один раз, але зараз ті, хто вже отримав дозу, мусять зробити ще один укол.

- Люди вже змирилися з короною чи все ж побоюються її?

- Багато занепокоєння з приводу коронавірусу. Багато людей носять маски, як я, для себе, а не тому, що вони мусять за законом.

- Це дещо відрізняється від того, що ви бачили тут ...

- Якщо чесно, то так. У нас люди не відчувають себе в безпеці, тому носять маски, навіть якщо вакциновані.

- Як позначився коронавірус на економіці регіону: вона відновилася після карантину?

- У нас немає ніяких проблем із економікою через коронавірус. В цілому, наша промисловість не постраждала.

- Але ж усі ваші заводи, фабрики теж повинні були зачинитися ...

- Так, але на короткий час: це було пару тижнів. Певне падіння виробництва було, але ми вже давно з цього вийшли. Ситуація з коронавірусом, насправді, не завдала значного впливу на промисловість. Тим більше, вже пройшло більше року з часу введення карантину. Можливо, постраждали деякі галузі, такі як туризм. Але ми не можемо сказати, що це криза.

- А що стосується освіти: ви перейшли назад з онлайн навчання? І чи було воно ефективним?

- Школи вже запрацювали після літа. Що стосується ефективності, можна сказати, що в якійсь мірі онлайн формат був провальним. Тільки минулого тижня з'явився звіт щодо освітньої програми. У деяких регіонах великі "провали", але є і ті, хто досяг успіху. Все залежить від готовності перейти на онлайн. Наприклад, Бремен, невелике місто, придбав систему для онлайн-навчання з Норвегії ще до того, як довелося перейти на «удалёнку». Вони були до цього готові і досягли успіху. Моя дочка теж не відвідувала свій університет. І це було досить важко. Я б сказав, що для багатьох вузів онлайн формат став викликом.

« Нашим чиновникам заборонили використовувати What'sApp »

У кінці розмови з колегою ми просимо обмінятися контактами. На наш подив, наш німецький колега пропонує свою електронну пошту або твіттер: він не використовує Facebook і не поважає What'sАpp:

- Тільки люди у віці використовують Facebook.

- Правда, а чим же користуються в Німеччині?

- Молодь більше сидить в інстаграмі, а тінейджери, радше, використовують Tic Тok. Я використовую для комунікацій Twitter: у мене 6-7 акаунтів. Вони мені потрібні, більшою мірою, для професійної діяльності. Зручно відстежувати заяви політиків, можна одразу ж зв'язатися з людьми, які опублікували той чи інший твіт. Але з месенджерів для спілкування більше використовують WhatsApp.

- Чому Facebook не популярний у Німеччині?

- Це як смітник, у якому ти не можеш знайти те, що тобі потрібно, але повно речей, які тобі не потрібні. Також є питання до приватності. Весь Facebook буде в курсі, що ми сьогодні з вами зустрілися, тому що опублікували пости з одного і того ж місця. Ви знаєте, що американські спецслужби знають все про розслідування вашої колеги по корупції? І просто тому, що вона для підготовки матеріалу користувалася Facebook.

У What'sАpp теж є проблеми з приватних даних. Нашим чиновникам заборонено використовувати What'sApp. Увесь твій контакт-лист зчитується. Це одна з умов використання програми. У нас багато хто замислюється про своє приватне життя, хоча багато тих, хто вибирає комфорт.