Кременчуцькі борці завоювали нагороди з греко-римської боротьби

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З 25 до 27 жовтня, у Тячеві Закарпатської області відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби.

У змаганнях взяли участь вихованці спортивного-ліцею інтернат ім.Піддубного, які змагаються під керівництвом тренера Сергія Бузька.

Результати змагань:

Срібло - Сапун Всеволод

Бронзу - Різниченко Богдан





- Після кадетського ЧУ в Тячеві, вихованці Сергія Бузька з Кременчука їхали в сусідньому купе. До мене підійшов призер Європи U-15 Всеволод Сапун (48) - перший наставник Зиновій Матвійович Добродуб, який в Тячеві виборов «срібло», і серйозно запитав, чи можу потиснути руку? Я трохи розгубився і першим потиснув руку борцю. Всеволод на це відповів: «Дякую Вам за популяризацію греко-римської боротьби». Це було несподівано. В мене навіть щось смикнулось всередині. Такі епізоди запам‘ятовуються.

Коли дитина, як справжній чоловік, дивлячись тобі в очі, висловлює вдячність, народжується гордість! Насамперед і за борців.

В цю мить розумієш, що все, що робиш, не дарма! Всеволод після цього вчинку розвернувся, помітив, що він хвилювався, налаштовувався на цей крок, як перед поєдинком, але встиг йому подякувати за мужність та щирість!

Всеволод пообіцяв, що на відбірковій Україні, обов‘язково постарається стати чемпіоном. Всеволод Сапун (ліворуч) та його товариш бронзовий призер ЧУ Богдан Різніченко (45). Дякую Сергію Бузько за виховання таких серйозних, зібраних борців!, - написав у фейсбуці Олександр Пастухов.

Ерік Шевченко (60 кг) завоював бронзову нагороду на Всеукраїнському турнірі пам'яті Заслуженого тренера України Гайріяна.

28-30 жовтня у Черкасах відбувся ХІІ відкритий обласний турнір пам'яті майстра спорту Д.О.Лисуна серед юнаків з греко-римської боротьби, в якому взяли участь і наші учні-спортсмени та зайняли призові місця:

І місце - Матрос Вадим

ІІІ місце - Голуб Юрій

Молодці хлопці, ви наш рух вперед! Дякуємо тренерам за підготовку.