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Біля озера Силікатного у Кременчуці розпочалися роботи з розчищення

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 210

 Роботи проводять в рамках громадського бюджету 

Цього тижня розпочали реалізацію проєкту "Озеро Силікатне – для відпочинку придатне" – одного із переможців громадського бюджету минулого року.  Він спрямований на облаштування зони відпочинку для мешканців та гостей Кременчука.

Перший пішов: до 50-річчя парку Студентський планують облаштувати озеро

Озеро Селікатне – це штучна водойма, яка  знаходиться на території парку «Студентський», що на Першому Занасипі. У 2020 році цій рекреаційній зоні виповнилося 50 років. Заради її збереження, кременчужани розробили і подали на громадський бюджет цей проєкт. В результаті його реалізації буде проведено очищення берегової і водної частини озера та облаштовано зону відпочинку поряд з ним.

Наразі проводиться розчищення території прилеглої до озера та самої водойми.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Євген Перевезенцев
Теги: Перший Занасип парк Студенческий громадський бюджет
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