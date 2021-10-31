Біля озера Силікатного у Кременчуці розпочалися роботи з розчищення

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Цього тижня розпочали реалізацію проєкту "Озеро Силікатне – для відпочинку придатне" – одного із переможців громадського бюджету минулого року. Він спрямований на облаштування зони відпочинку для мешканців та гостей Кременчука.

Озеро Селікатне – це штучна водойма, яка знаходиться на території парку «Студентський», що на Першому Занасипі. У 2020 році цій рекреаційній зоні виповнилося 50 років. Заради її збереження, кременчужани розробили і подали на громадський бюджет цей проєкт. В результаті його реалізації буде проведено очищення берегової і водної частини озера та облаштовано зону відпочинку поряд з ним.

Наразі проводиться розчищення території прилеглої до озера та самої водойми.

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