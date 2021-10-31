6 безробітних на одне місце на Полтавщині

За видами економічної діяльності, серед безробітних, які мали професійний досвід, 23% раніше працювали у сільському господарстві; 16% – в оптовій та роздрібній торгівлі; 16% – на підприємствах переробної промисловості; 14% - у державному управлінні й соціальному страхуванні
Станом на 1 жовтня на Полтавщині на одне вільне робоче місце - претендувало 6 безробітних (на 1 жовтня 2020 року – 9 осіб). Про це повідомляє пресслужба центру зайнятості.
Послуги Полтавської обласної служби зайнятості отримували 14,4 тисячі зареєстрованих безробітних, що на 32% менше, ніж на відповідну дату минулого року.
За видами економічної діяльності, серед безробітних, які мали професійний досвід:
За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають робітники з обслуговування, експлуатації устаткування (23%); працівники сфери торгівлі та послуг (16%); представники найпростіших професій (13%).
Станом на 1 жовтня 2021 року послуги Полтавської обласної служби зайнятості отримували 14,4 тис. зареєстрованих безробітних, що на 32% менше, ніж на відповідну дату минулого року.
За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 5,3 тисячі осіб (або 37%), жінки – 9,1 тис. осіб (або 63%).
За віковими групами:
За освітою:
- 56% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту,
- 32% – професійно-технічну,
- 12% – загальну середню освіту.
Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили.
Станом на 1 жовтня 2021 року, в середньому по Полтавській області, на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних (на 1 жовтня 2020 року – 9 осіб).
Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед службовців та керівників (18 осіб), технічних службовців (17 осіб), кваліфікованих робітників сільського господарства (12 осіб), фахівців (10 осіб).
Труднощів з працевлаштуванням зазнають представники таких професій: продавець продовольчих товарів, бухгалтер, спеціаліст державної служби, головний бухгалтер, кухар.
Наприклад: для 546 безробітних продавців продовольчих товарів є 85 вакансій, для 417 безробітних бухгалтерів - 33 вакансії, для 327 спеціалістів державної служби - 15 вакансій.
Нестача кадрів спостерігалася серед представників таких професій: швачка, поліцейський (за спеціалазаціями), токар, машиніст екскаватора, інспектор (пенітенціарна система), фрезерувальник.