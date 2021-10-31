6 безробітних на одне місце на Полтавщині

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За видами економічної діяльності, серед безробітних, які мали професійний досвід, 23% раніше працювали у сільському господарстві; 16% – в оптовій та роздрібній торгівлі; 16% – на підприємствах переробної промисловості; 14% - у державному управлінні й соціальному страхуванні

Станом на 1 жовтня на Полтавщині на одне вільне робоче місце - претендувало 6 безробітних (на 1 жовтня 2020 року – 9 осіб). Про це повідомляє пресслужба центру зайнятості.

Послуги Полтавської обласної служби зайнятості отримували 14,4 тисячі зареєстрованих безробітних, що на 32% менше, ніж на відповідну дату минулого року.

За видами економічної діяльності, серед безробітних, які мали професійний досвід:

23% раніше працювали у сільському господарстві;

16% – в оптовій та роздрібній торгівлі;

16% – на підприємствах переробної промисловості;

14% - у державному управлінні й соціальному страхуванні.

За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають робітники з обслуговування, експлуатації устаткування (23%); працівники сфери торгівлі та послуг (16%); представники найпростіших професій (13%).

Станом на 1 жовтня 2021 року послуги Полтавської обласної служби зайнятості отримували 14,4 тис. зареєстрованих безробітних, що на 32% менше, ніж на відповідну дату минулого року.

За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 5,3 тисячі осіб (або 37%), жінки – 9,1 тис. осіб (або 63%).

За віковими групами:

25% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років;

28% – у віці від 35 до 44 років;

27% – у віці від 45 до 55 років; 20% – понад 55 років.

За освітою:

- 56% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту,

- 32% – професійно-технічну,

- 12% – загальну середню освіту.

Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили.

Станом на 1 жовтня 2021 року, в середньому по Полтавській області, на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних (на 1 жовтня 2020 року – 9 осіб).

Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед службовців та керівників (18 осіб), технічних службовців (17 осіб), кваліфікованих робітників сільського господарства (12 осіб), фахівців (10 осіб).

Труднощів з працевлаштуванням зазнають представники таких професій: продавець продовольчих товарів, бухгалтер, спеціаліст державної служби, головний бухгалтер, кухар.

Наприклад: для 546 безробітних продавців продовольчих товарів є 85 вакансій, для 417 безробітних бухгалтерів - 33 вакансії, для 327 спеціалістів державної служби - 15 вакансій.

Нестача кадрів спостерігалася серед представників таких професій: швачка, поліцейський (за спеціалазаціями), токар, машиніст екскаватора, інспектор (пенітенціарна система), фрезерувальник.