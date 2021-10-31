Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Кременчук

6 безробітних на одне місце на Полтавщині

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 493

 

За видами економічної діяльності, серед безробітних, які мали професійний досвід, 23% раніше працювали у сільському господарстві; 16% – в оптовій та роздрібній торгівлі; 16% – на підприємствах переробної промисловості; 14% - у державному управлінні й соціальному страхуванні

Станом на 1 жовтня на Полтавщині на одне вільне робоче місце - претендувало 6 безробітних (на 1 жовтня 2020 року – 9 осіб). Про це повідомляє пресслужба центру зайнятості. 

Послуги Полтавської обласної служби зайнятості отримували 14,4 тисячі зареєстрованих безробітних, що на 32% менше, ніж на відповідну дату минулого року.

За видами економічної діяльності, серед безробітних, які мали професійний досвід:

  • 23% раніше працювали у сільському господарстві;
  • 16% – в оптовій та роздрібній торгівлі;
  • 16% – на підприємствах переробної промисловості;
  • 14% - у державному управлінні й соціальному страхуванні.

За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають робітники з обслуговування, експлуатації устаткування (23%); працівники сфери торгівлі та послуг (16%); представники найпростіших професій (13%).

Станом на 1 жовтня 2021 року послуги Полтавської обласної служби зайнятості отримували 14,4 тис. зареєстрованих безробітних, що на 32% менше, ніж на відповідну дату минулого року.

За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 5,3 тисячі осіб (або 37%), жінки – 9,1 тис. осіб (або 63%).

За віковими групами:

  • 25% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років;
  • 28% – у віці від 35 до 44 років;
  • 27% – у віці від 45 до 55 років; 20% – понад 55 років.

За освітою:

- 56% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту,

- 32% – професійно-технічну,

- 12% – загальну середню освіту.

Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили.

Станом на 1 жовтня 2021 року, в середньому по Полтавській області, на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних (на 1 жовтня 2020 року – 9 осіб).

 

Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед службовців та керівників (18 осіб), технічних службовців (17 осіб), кваліфікованих робітників сільського господарства (12 осіб), фахівців (10 осіб).

Труднощів з працевлаштуванням зазнають представники таких професій: продавець продовольчих товарів, бухгалтер, спеціаліст державної служби, головний бухгалтер, кухар.

Наприклад: для 546 безробітних продавців продовольчих товарів є 85 вакансій, для 417 безробітних бухгалтерів - 33 вакансії, для 327 спеціалістів державної служби - 15 вакансій. 

Нестача кадрів спостерігалася серед представників таких професій: швачка, поліцейський (за спеціалазаціями), токар, машиніст екскаватора, інспектор (пенітенціарна система), фрезерувальник.

 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: безробітні безробіття робота
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх