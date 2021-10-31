Хто завтра з кременчужан залишиться без світла
Сьогодні, 13:33
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Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 1-го листопада. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 19.00 буде відсутня електроенергія за адресами:
- вул. Чкалова,
- пров. Сінний,
- пр. Приозерний,
- туп. Проточний
З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами:
- вул. Марка Вовчка,
- вул Некрасова,
- вул Бориса Чичибабіна,
- вул Размислова,
- вул Целіноградська,
- вул Чайковського,
- вул Василя Симоненка,
- вул Хортицька,
- вул Аерофлотська,
- просп. Полтавський,
- пров. Некрасова
- вул. Республіканська, 1-74,
- вул Виноградна,
- вул Художня,
- вул Тупікова,
- вул Єгорова,
- вул Володимира Івасюка,
- вул Насосна,
- вул Франка,
- вул Революціонерів,
- пров. Насосний,
- пров Крюківський,
- пров Ушинського
- вул. Перемоги, 12-64,
- вул Гоголя, 7-21,
- вул Академіка Маслова, 31/20, 32/15,
- вул Софіївська, 2/50, 4,
- вул Троїцька, 5-18,
- вул Богдана Хмельницького, 4-10,
- вул 1905 року, 16/64,
- пров. Коцюбинського, 6-20,
- пров Лісний
- вул. Переяслівська, 83-116,
- вул Сумська,
- вул Підгірна,
- вул Піщана,
- вул Кріворудна,
- пров. Піщаний
- вул. Чкалова, 178-211,
- вул Кагамликська, 69-81,
- пров. Вишневий,
- пров Кузьми Дерев'янка,
- пров Медовий
- вул. Ярмаркова,
- вул Кронштадська,
- вул Деповська,
- вул Військова,
- вул Ново-Іванівська,
- вул Басейна,
- вул Миколи Кучми,
- вул Силікатна,
- пров. Ново-Іванівський,
- пров Столярний,
- пров Тихий,
- пров Силікатний,
- пров Редутний