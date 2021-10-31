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Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 779

 

Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 1-го листопада. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 буде відсутня електроенергія за адресами: 

  • вул. Чкалова,
  • пров. Сінний,
  • пр. Приозерний,
  • туп. Проточний

З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами: 

  • вул. Марка Вовчка,
  • вул Некрасова,
  • вул Бориса Чичибабіна,
  • вул Размислова,
  • вул Целіноградська,
  • вул Чайковського,
  • вул Василя Симоненка,
  • вул Хортицька,
  • вул Аерофлотська,
  • просп. Полтавський,
  • пров. Некрасова
  • вул. Республіканська, 1-74,
  • вул Виноградна,
  • вул Художня,
  • вул Тупікова,
  • вул Єгорова,
  • вул Володимира Івасюка,
  • вул Насосна,
  • вул Франка,
  • вул Революціонерів,
  • пров. Насосний,
  • пров Крюківський,
  • пров Ушинського
  • вул. Перемоги, 12-64,
  • вул Гоголя, 7-21,
  • вул Академіка Маслова, 31/20, 32/15,
  • вул Софіївська, 2/50, 4,
  • вул Троїцька, 5-18,
  • вул Богдана Хмельницького, 4-10,
  • вул 1905 року, 16/64,
  • пров. Коцюбинського, 6-20,
  • пров Лісний
  • вул. Переяслівська, 83-116,
  • вул Сумська,
  • вул Підгірна,
  • вул Піщана,
  • вул Кріворудна,
  • пров. Піщаний
  • вул. Чкалова, 178-211,
  • вул Кагамликська, 69-81,
  • пров. Вишневий,
  • пров Кузьми Дерев'янка,
  • пров Медовий
  • вул. Ярмаркова,
  • вул Кронштадська,
  • вул Деповська,
  • вул Військова,
  • вул Ново-Іванівська,
  • вул Басейна,
  • вул Миколи Кучми,
  • вул Силікатна,
  • пров. Ново-Іванівський,
  • пров Столярний,
  • пров Тихий,
  • пров Силікатний,
  • пров Редутний
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік
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