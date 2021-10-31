В Україні назабаром з'явиться «Школа супергероїв»

Якщо раніше освітою дітей, які знаходяться на довготривалому стаціонарному лікуванні, опікувалися здебільшого батьки та волонтери, то тепер справу взяв у свої руки Уряд. Кабінет Міністрів під час засідання 28 жовтня прийняв відповідну постанову.

«Школа супергероїв» буде державною установою та входитиме до сфери управління Міністерства освіти та науки. Планується, що там буде до 235 співробітників.

Міністерство охорони здоров'я, обласні держадміністрації та органи місцевого самоврядування мають забезпечити умови роботи для освітніх центрів «Школи супергероїв».

Постанова Кабміну набуде чинності із січня 2022 року. З цього періоду та щороку МОН має передбачати кошти на утримання «Школи супергероїв».