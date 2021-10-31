Кременчуцькі плавці підкорили блакитні доріжки у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 308

21-22 жовтня у Горішніх Плавнях відбувся чемпіонат Полтавської області з плавання серед юніорів та молоді. У змаганнях взяли участь вихованці відділення плавання КМ КДЮСШ № 1 під керівництвом тренерів-викладачів відділення Анни Келембет. та Оксани Колісник.

Вихованці відділення плавання показали наступні результати:

Федь Віктор (2004 р.н.) посів ІІІ місце на дистанції 100 м В/ст-0.55.75, ІІІ м на дистанції 50 м Баттерфляй - 0.27.49, ІІ м на дистанції 200 м В/ст - 2.02.50.

Блащук Данило (2007 р.н.) посів ІІІ м на дистанції 100 Н/спині - 1.05.62, ІІІ м на дистанції 200 м Н/ спині – 2.20.49, ІІІ м на дистанції 50 Н/сп – 0.30.82.

Генчель Данило (2006 р.н.) посів два ІІІ місця на дистанціях 200 м К/пл - 2.29.50 та 400 м К/пл - 5.26.50.

Бордюг Анастасія посіла ІІІ місце на дистанції 50 м Брасс - 0.38.41

Тищенко Максим виконав норматив І дорослого розряду на дистанції 50 м Брас - 0.33.12

Панчак Аміна (2008 р.н.) ІІІ місце на дистанції 100 м в/ст. - 1.06,39, І місце на дистанції 50 м бат. - 0.32,06.

Гаврилюк Дар'я (2007 р.н.) ІІ місце на дистанції 800 м в/ст. - 11.05,02, І місце на дистанції 50 м н/сп. - 0.34,00, І місце на дистанції 100 м н/сп. -1.15,30, І місце на дистанції 200 м н/сп. -2.39,45.