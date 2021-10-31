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Як продовжити термін дії COVID-сертифіката з пів року до 365 днів

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 967

Відеоінструкція 

Кабінет міністрів продовжив дію "зелених" сертифікатів про повну вакцинацію проти коронавірусу зі 180 до 365 днів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: сертифікат
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