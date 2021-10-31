30 знакових книг для української незалежності

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Український інститут книги оголосив перелік 30 знакових книг для незалежності України. Перше місце посіла книжка Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”. Про це повідомляється 28 жовтня на сайті Українського інституту книги.

З 15 вересня до 15 жовтня тривало голосування на сайті проєкту “30 знакових книжок Нашої Незалежності”, який присвячений видатним літературним творам і виданням, що побачили світ з 1991 по 2021 роки. Обирали серед довгого списку зі 100 видань, сформованого експертами книговидавничої галузі, літературознавцями, перекладачами, істориками літератури.

Так, книжка “Справа Василя Стуса” (Vivat, 2019) набрала 9535 голосів. Друге та третє місце посіли твори Ліни Костенко “Триста поезій” та “Записки українського самашедшого” (“А-ба-ба-га-ла-ма-га”, 2012 і 2010) - 8233 та 8086 голосів, відповідно.

Четверте - “Чорний ворон” Василя Шкляра (“Клуб сімейного дозвілля”, 2009) - 6732 голосів; п'яте - “Абетка” Івана Малковича (“А-ба-ба-га-ла-ма-га”, 1999) - 6343 голосів.

“Ми вперше проводимо таку амбітну та масштабну акцію, спрямовану на визначення найбільш знакових книжок нашої Незалежності, - прокоментувала оголошення результатів проєкту директорка Українського інституту книги Олександра Коваль. - Для нас дуже важливо відзначити видання, що здобули потужний суспільний резонанс та зробили внесок у формування національної ідентичності. Справжньою подією є те, що голосами багатьох українців у ТОП-30 потрапили три повні видання творів наших класиків: Василя Стуса (1994 року) на 13 місці, Лесі Українки (2021 року) - на 15-му і Тараса Шевченка (2001) - на 18-му. Результати голосування свідчать про зрілість вибору українців, що взяли участь у голосуванні і про те, що хороші книжки об’єднують країну. Будемо розвивати цю акцію в наступні роки”.

До переліку 30 знакових книг увійшли: