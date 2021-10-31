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Надзвичайні новини

У ДТП на Полтавщині постраждало троє дітей

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 413

 

В аварію потрапили три автомобілі 

На Полтавщині під час ДТП травмовано 5 осіб, серед яких три неповнолітніх. Про це повідомляє пресслужба поліції у Полтавській області. 

Інформація про аварію надійшла до поліції Полтавщини від медиків, що на автошляху Київ-Харків, поблизу повороту до с.Зеленківка, сталась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

 

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. За передньою інформацією встановлено, що відбулося зіткнення трьох автомобілів: «Форд Транзит», вантажівки «Рено» та вантажівки «ДАФ».

У результаті ДТП п’ятеро пасажирів автомобіля Форд отримали травми: дві жінки (1983 та 1987 років народження) та троє неповнолітніх дітей (2014, 2009, 2015 років народження).

За даним фактом слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу України.
Наразі поліція Полтавщини встановлює обставини події. Триває слідство. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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