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7 кременчужан померли від COVID-19

Вчора, 21:38 Переглядів: 696

 

Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого

Сьогодні, 30 жовтня, в місті зареєстровано 49 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли 36 жінок віком від 23 до 81 року та 13 чоловіків віком від 21 до 82 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання 45 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 4 пацієнта лікується в інфекційних шпиталях.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 235 пацієнтів. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування.
З'ясовується коло контактних осіб.
На жаль, 7 пацієнтів померли: чотири жінки віком від 65 до 92 років та троє чоловіків віком від 52 до 90 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.
Всього зареєстровано 12426. Одужало 9729. Померло 357

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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