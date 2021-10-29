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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У дитячій лікарні Кременчука перебувають пацієнти з COVID-19, але договір з НСЗУ не підписаний

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1

 

У мерії пояснили, чи отримають лікарі доплати за роботу з хворими на коронавірус

Кременчуцька дитяча лікарня, яка відноситься до ковідних шпиталів другої хвилі, приймає пацієнтів з COVID-19 - але все ще не має підписаного договора з Національною службою здоров'я України. На це вказала депутатка Лариса Гориславець під час засідання виконкому 29 жовтня. Вона запитала, чи буде підписаний цей договір і чи отримають лікарі доплати за роботу з хворими на коронавірус.

Директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа відповів:

- Документи подавалися тричі, ще коли попередній договір був завершений. Станом на сьогодні подані всі документи для того щоб підписати нову угоду, вони прийняти НСЗУ. Позавчора я був в Полтаві на робочій нараді з регіональним представником НСЗУ, там обіцяють, що за жовтень-квітень оплата вже буде йти по цьому договору, в тому числі оплата за медикаменти.

Слід зазначити, що діти, хворі на COVID-19 перебували в лікарні й у вересні - але за цей місяць грошей на доплати лікарям НСЗУ не перерахує, адже не може зробити це заднім числом. Єдина надія на те, що лікарня отримає до фінансування з бюджету міста.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 гроші лікарі НСЗУ
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