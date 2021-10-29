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Кременчук огорнув туман - містяни діляться світлинами

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 769

 А ви зробили фото в тумані

Кременчужани у соцмережах діляться світлинами туману, який огорнув місто. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: погода
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