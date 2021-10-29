Кременчук отримає 9 мільйонів субвенції на придбання кисневих станцій для ковідних шпиталів

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На даний момент пацієнтів, хворих на COVID-19, приймають 5 лікарень Кременчука: ЛІЛ «Кременчуцька», Центральна районна лікарня, Перша міська лікарня імені Богаєвського, дитяча лікарня та лікарня «Правобережна». Про таке повідомила віцемерка Ольга Усанова під час засідання виконкому 29 жовтня.

Вона розповіла, що медичні заклади міста повністю забезпечені киснем, адже місто має ємкості в інфекційному відділенні та киснемобіль, який оперативно доставляє кисень в лікарні.

На цьому тижні була нарада при Полтавській ОДА, де оголосили, що область отримала державну субвенцію на придбання кисневих станцій, 6 з яких передбачені для Кременчука. А це - 9 мільйонів гривень.

- Ми очікуємо цю субвенцію найближчими днями. Готуємося до оголошення тендерних процедур, щоб якомога швидше забезпечити місто кисневими станціями, які дозволяють виробляти кисень безпосередньо у медичних закладів, - розповіла віцемерка.

Станціями планують забезпечити всі лікарні, в яких перебувають хворі на коронавірус кременчужани.