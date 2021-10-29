У Кременчуці на базі «Амстору» з'явиться ще один Центр вакцинації

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 873

Щеплення тут можна буде зробити з 10.00 до 16.00

Вже 30 жовтня в Кременчуці відкриється ще один Центр вакцинації. Він працюватиме на базі гіпермаркету «Амстор», що знаходиться на вулиці Халаменюка, 7. Центр прийматиме всіх бажаючих зробити щеплення з 10.00 до 16.00.

Також пройти імунізацію від COVID-19 також можна в:

ЦПМСД № 1,2,3;

Центрі масової вакцинації у Міському палаці культури з 09.00 до 18.00 год:

Центрі масової вакцинації у приміщенні колишньої Четвертої лікарні з 09.00 до 19.00 год.

Станом на 29 жовтня щеплення однією дозою пройшли 73 807 кременчужан, двома дозами - 57 106 мешканців міста. Із загальної кількості вакцинованих 319 кременчужан (0,43%) захворіли на COVID-19. Медики закликають усіх кременчужан пройти протиковідні щеплення, щоб захистити себе та своїх близьких.