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У Кременчуці на базі «Амстору» з'явиться ще один Центр вакцинації

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 873

 

Щеплення тут можна буде зробити з 10.00 до 16.00

Вже 30 жовтня в Кременчуці відкриється ще один Центр вакцинації. Він працюватиме на базі гіпермаркету «Амстор», що знаходиться на вулиці Халаменюка, 7. Центр прийматиме всіх бажаючих зробити щеплення з 10.00 до 16.00.

Також пройти імунізацію від COVID-19 також можна в:

  • ЦПМСД № 1,2,3;
  • Центрі масової вакцинації у Міському палаці культури з 09.00 до 18.00 год:
  • Центрі масової вакцинації у приміщенні колишньої Четвертої лікарні з 09.00 до 19.00 год.

Станом на 29 жовтня щеплення однією дозою пройшли 73 807 кременчужан, двома дозами - 57 106 мешканців міста. Із загальної кількості вакцинованих 319 кременчужан (0,43%) захворіли на COVID-19. Медики закликають усіх кременчужан пройти протиковідні щеплення, щоб захистити себе та своїх близьких.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Центр вакцинації COVID-19 коронавірус
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