У Кременчуці на базі «Амстору» з'явиться ще один Центр вакцинації

Вже 30 жовтня в Кременчуці відкриється ще один Центр вакцинації. Він працюватиме на базі гіпермаркету «Амстор», що знаходиться на вулиці Халаменюка, 7. Центр прийматиме всіх бажаючих зробити щеплення з 10.00 до 16.00.
Також пройти імунізацію від COVID-19 також можна в:
Станом на 29 жовтня щеплення однією дозою пройшли 73 807 кременчужан, двома дозами - 57 106 мешканців міста. Із загальної кількості вакцинованих 319 кременчужан (0,43%) захворіли на COVID-19. Медики закликають усіх кременчужан пройти протиковідні щеплення, щоб захистити себе та своїх близьких.
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