У тестовому режимі в Україні запрацював реєстр педофілів

В Україні в тестовому режимі запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції.
Станом на 26 жовтня в реєстрі вже містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.
Наповнює реєстр Мін’юст разом з органами прокуратури й суду, «вивчаючи особові справи засуджених за аналогічні злочини, щоб навіть після відбуття покарання інформація про них зберігалася в цій базі даних».
За словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, під час створення та запуску реєстру вивчався досвід інших держав – США, Канади, більшості європейських країн, зокрема Норвегії, де функціонує одна з найкращих «в’язничних систем».
Вона додала, що в реєстру є також інші призначення: «Вони стосуються всієї правоохоронної системи. Доступ до таких реєстрів матимуть усі наші правоохоронці. Тому реєстр важливий, хоч і складний у наповненні».
Нагадаємо, що 19 грудня 2019 року Верховна Рада підтримала створення Єдиного реєстру педофілів. Перед другим читанням парламенті відмовилися від норм про хімічну кастрацію за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Згодом документ підписав президент.
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