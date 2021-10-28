У тестовому режимі в Україні запрацював реєстр педофілів

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 544

В Україні в тестовому режимі запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції.

Станом на 26 жовтня в реєстрі вже містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Наповнює реєстр Мін’юст разом з органами прокуратури й суду, «вивчаючи особові справи засуджених за аналогічні злочини, щоб навіть після відбуття покарання інформація про них зберігалася в цій базі даних».

За словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, під час створення та запуску реєстру вивчався досвід інших держав – США, Канади, більшості європейських країн, зокрема Норвегії, де функціонує одна з найкращих «в’язничних систем».

- Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади, або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів, від того, щоб узяти таку людину на роботу, – зазначила Висоцька.

Вона додала, що в реєстру є також інші призначення: «Вони стосуються всієї правоохоронної системи. Доступ до таких реєстрів матимуть усі наші правоохоронці. Тому реєстр важливий, хоч і складний у наповненні».

Нагадаємо, що 19 грудня 2019 року Верховна Рада підтримала створення Єдиного реєстру педофілів. Перед другим читанням парламенті відмовилися від норм про хімічну кастрацію за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Згодом документ підписав президент.