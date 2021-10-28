Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Кременчук, Здоров'я

У Центральній районній лікарні опалення все ще немає: причини

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 678

 

Деталі прокоментував очільник департаменту охрони здоров'я Максим Середа

До редакції «ТелеграфЪ» звернулася читачка, близька людина якої днями потрапила в хірургічне відділення Кременчуцької центральної районної лікарні. Вона розповіла, що в приміщеннях лікарні дуже холодно - адже опалення тут так і не увімкнули, і пацієнти змушені страждати від холоду.

Ми поцікавилися в очільника департаменту охрони здоров'я Максима Середи, чому ж так сталося. Виявилося, що в подібній ситуації опинилися всі лікарні України, які мають котельні на газу.

- Договори одночасно будуть підписані з ТОВ «Нафтогаз-Трейдінг», це єдина компанія, яка підписує договори на постачання газу по пільговій ціні - 16 800 гривень за 1000 кубометрів, - розповів пан Середа, - Всі документи ми подали на розгляд в Київ вчасно, обіцяють підписати угоду в найближчий час.

Така ситуація в нас лише з цією лікарнею, адже тільки вона має котельню на газу і закуповує газ. Всі інші лікарні закуповують теплоносій, тому всі лікарні вже давно у нас з теплопостачанням.

Максим Середа наголосив, що це проблема не Кременчука, а загальнодежавна.

Аналогічна ситуація з опаленням склалася і в дитячому садочку № 14, що на Ревівці, адже там теж газова котельня і діти все ще сидять без тепла.

Дитсадок на Ревівці у Кременчуці та три дитсадки у центрі досі без опалення

Всі документи на укладення договору з ТОВ «Нафтогаз-Трейдінг» тут теж подали і тепер чекають на підписання угоди.

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЦЛР лікарня тепло опалення котельня
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх