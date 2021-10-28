У Центральній районній лікарні опалення все ще немає: причини

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 678

До редакції «ТелеграфЪ» звернулася читачка, близька людина якої днями потрапила в хірургічне відділення Кременчуцької центральної районної лікарні. Вона розповіла, що в приміщеннях лікарні дуже холодно - адже опалення тут так і не увімкнули, і пацієнти змушені страждати від холоду.

Ми поцікавилися в очільника департаменту охрони здоров'я Максима Середи, чому ж так сталося. Виявилося, що в подібній ситуації опинилися всі лікарні України, які мають котельні на газу.

- Договори одночасно будуть підписані з ТОВ «Нафтогаз-Трейдінг», це єдина компанія, яка підписує договори на постачання газу по пільговій ціні - 16 800 гривень за 1000 кубометрів, - розповів пан Середа, - Всі документи ми подали на розгляд в Київ вчасно, обіцяють підписати угоду в найближчий час. Така ситуація в нас лише з цією лікарнею, адже тільки вона має котельню на газу і закуповує газ. Всі інші лікарні закуповують теплоносій, тому всі лікарні вже давно у нас з теплопостачанням.

Максим Середа наголосив, що це проблема не Кременчука, а загальнодежавна.

Аналогічна ситуація з опаленням склалася і в дитячому садочку № 14, що на Ревівці, адже там теж газова котельня і діти все ще сидять без тепла.

Всі документи на укладення договору з ТОВ «Нафтогаз-Трейдінг» тут теж подали і тепер чекають на підписання угоди.