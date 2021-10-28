У музеї Кременчука останні дні діє мандрівна виставка про війну на Донбасі

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї протягом місяця тривала мандрівна виставка про російсько-українську війну. Якщо ви ще не завітали до музею у вас ще є час до 29 жовтня.
Виставка «На зламі» про порушення прав цивільного населення під час російсько-української війни у Донецькій та Луганські областях.
Організації-учасники правозахисної коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» опитали сотні осіб, які зазнали порушень прав людини. Перед глядачами на 14 стендах постають історії про те, наскільки болючими є ці події у житті суспільства та окремих людей
«На Зламі» демонструє особисті переживання постраждалих про страх перед війною, злам звичного життя та незаконні ув'язнення на непідконтрольній території України, звертає увагу глядачів на проблеми адаптації внутрішньо переміщених осіб.
Виставка поєднує особисті історії свідків та постраждалих з інфографікою та статистичними доказами, які показують наскільки глибокі зміни відбулись в структурі суспільства після початку збройного конфлікту.
- Мой родной брат первый меня «похоронил». Он позвонил отцу и сказал, что я укроп, предатель, что меня расстреляли. Также позвонил моему сыну на 9-й день после моего похищения и спросил: «Где документы от фирмы?» Сейчас эта падаль прячется в Луганске... Мой родной брат сделал свой выбор. А также все, кто себя не реализовал, - Григорій, 55 років.
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