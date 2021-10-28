У музеї Кременчука останні дні діє мандрівна виставка про війну на Донбасі

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 63

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї протягом місяця тривала мандрівна виставка про російсько-українську війну. Якщо ви ще не завітали до музею у вас ще є час до 29 жовтня.

Виставка «На зламі» про порушення прав цивільного населення під час російсько-української війни у Донецькій та Луганські областях.

Організації-учасники правозахисної коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» опитали сотні осіб, які зазнали порушень прав людини. Перед глядачами на 14 стендах постають історії про те, наскільки болючими є ці події у житті суспільства та окремих людей

«На Зламі» демонструє особисті переживання постраждалих про страх перед війною, злам звичного життя та незаконні ув'язнення на непідконтрольній території України, звертає увагу глядачів на проблеми адаптації внутрішньо переміщених осіб.

Виставка поєднує особисті історії свідків та постраждалих з інфографікою та статистичними доказами, які показують наскільки глибокі зміни відбулись в структурі суспільства після початку збройного конфлікту.

- Ми їхали і бачили, як Вася скручує пальто і пакує чоботи. Ну і вони кажуть: «Ти що, ненормальний, навіщо тобі чоботи? Ми через три дні повернемося ». Я додав: «Візьміть подушки, ковдри, раптом в поході будемо - зі спогадів свідків.

- Мой родной брат первый меня «похоронил». Он позвонил отцу и сказал, что я укроп, предатель, что меня расстреляли. Также позвонил моему сыну на 9-й день после моего похищения и спросил: «Где документы от фирмы?» Сейчас эта падаль прячется в Луганске... Мой родной брат сделал свой выбор. А также все, кто себя не реализовал, - Григорій, 55 років.

- Коли я зайшла до вчительської, ніхто мені ані слова, ані півслова не сказав. Я стояла в коридорі. Усі проходили повз мене, як повз порожнє місце. Ніхто ані слова. Не підійшов, не запитав. Чи то такі перелякані були? Я й подумала: “Оце мені ціна”, - 65-річна Олена, про те, як повернулася до роботи після 9-денного ув'язнення в підвалі.