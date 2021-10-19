Четверо «титанів» завоювали нагороди в Кубку Полтавщини з пауерліфтингу

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 414

У Диканці 17 жовтня відбувся Кубок Полтавської області з класичного пауерліфтингу та класичного жиму лежачи. Змагання зібрали найсильніших атлетів нашого регіону для формування збірної Полтавської області для участі у Кубку України, який відбудеться наприкінці листопада у Коломиї Івано-Франківської області. Про це Телеграфу розповів спортсмен Володимир Самарцев.

Кременчук на Кубку Полтавщини представляли 4 спортсмени.

Надія Босяк, яка тренується під керівництвом Владислава Крамаренка, завоювала перше місце. Спортсменка змагалася у класичному жимі лежачи серед жінок у ваговій категорії до 57 кг з результатом 62,5 кг.

Представник СК «Титан» Володимир Мартинюк також тренується під керівництвом Владислава Крамаренка. Володимир відновившись після важкої операції та лікування, феєрично повернувся на змагальний п'єдестал, завоював перше місце у класичному жимі лежачи у ваговій категорії до 93 кг з результатом 170 кг.

Ще один представник СК «Титан» В'ячеслав Лозицький, який тренується під керівництвом Володимира Самарцева, також посів перше місце у класичному жимі лежачи серед ветеранів у ваговій категорії до 105 кг з результатом 140 кг! Для В‘ячеслава це був вже третій турнір у цьому році. До перемог на чемпіонаті області та чемпіонаті України, на якому він ще і встановив рекорд країни, спортсмен додав до своєї скарбнички ще і перемогу на Кубку області! І всі ці результати В‘ячеслав Лозицький демонструє у віці 65 років.

Найуспішнішим вийшов виступ спортсмена та тренера СК «Титан» Володимира Самарцева, який тренується під керівництвом абсолютного чемпіона світу та рекордсмена світу з класичного пауерліфтингу Анатолія Новописьменного.

На Кубку області Володимир здобув перемогу у класичному пауерліфтингу у ваговій категорії до 83 кг у відкритій віковій категорії, а також серед ветеранів вікової групи М1. Під час виступу у класичному пауерліфтингу, Володимир ще і встановив рекорд Полтавської області у вправі присідання зі штангою серед ветеранів вікової групи М1.

Володимир Самарцев зі своїм тренером, чемпіоном та рекордсменом світу Анатолієм Новописьменним

В абсолютному заліку у відкритій віковій категорії, спортсмен посів друге місце, поступившись всього декілька балів представнику Горішніх Плавнів. Та на додаток Володимир ще і отримав срібну нагороду за виступ у класичному жимі лежачи у ваговій категорії до 83 кг у відкритій віковій групі!

Володимир Самарцев у віці 42 років тиждень тому став бронзовим призером всеукраїнського турніру з класичного пауерліфтингу West Classic Powerlifting Cup. Тому загалом за останні 8 днів спортсмен здобув п‘ять нагород: дві золоті, дві срібні та одну бронзову медалі. Саме завдяки результату співпраці зі своїм тренером Анатолієм Новописьменним, та неймовірним показникам на змагальному помості, Володимир Самарцев отримав ліцензію представляти наше місто та область на Кубку України з класичного пауерліфтингу, залишивши поза конкуренцією значно молодших суперників.