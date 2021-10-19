На Полтавщині розшукують 15-річну Карину Леонову

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 1 064

З 17 жовтня дівчина не виходить на зв'язок з рідними

Поліція Полтавщини розшукує п’ятнадцятирічну Карину Леонову. Відомо, що дівчина з 17 жовтня не виходить на зв'язок з рідними. Вона проживає в гуртожитку та навчається в одному з профтехучилищ Гадяча.

Про зникнення Карини до Лубенського районного відділу поліції 18 жовтня близько 18.00 повідомила мати.

Прикмети дівчини: на вигляд до 15 років, зріст 170 см, волосся довге чорне, очі блакитні, худорлявої статури.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклої дівчини, повідомте її до Лубенського районного відділу поліції за телефонами: (05361)73-628, 066-686-33-47, 066-732-22-39 або 102.