Де в Кременчуці відключатимуть електроенергію 20 жовтня: адреси

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 1 044

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться 20 жовтня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 6.00 до 18.00 відключать електроенергію за адресами:

вул. Марка Вовчка;

вул. Некрасова;

вул. Размислова;

вул. Ломоносова;

вул. Можайського;

пров. Можайського;

пр. Далекий.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: