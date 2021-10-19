Де в Кременчуці відключатимуть електроенергію 20 жовтня: адреси

Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться 20 жовтня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 6.00 до 18.00 відключать електроенергію за адресами:
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Некрасова;
- вул. Размислова;
- вул. Ломоносова;
- вул. Можайського;
- пров. Можайського;
- пр. Далекий.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- Дитячий садок № 2, проспект Свободи, 29;
- просп. Свободы 23, 27, 31, 33, 35, 39/43;
- вул. Республіканська, 1-74;
- вул. Виноградна;
- вул. Художня;
- вул. Тупікова;
- вул. Єгорова;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Насосна, Франка;
- вул. Революціонерів;
- вул. Заводска;
- вул. Кавалерійська;
- вул. Остапа Вишні;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Сергія Єфремова;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Тіниста;
- вул. Олександрійська;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Індустріальна;
- вул. Олеся Гончара;
- вул. Маршала Говорова;
- вул. Редутна;
- вул. Військова;
- вул. Перемоги, 12-64;
- вул. Гоголя, 7-21;
- вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;
- вул. Софіївська, 2/50, 4;
- вул. Троїцька, 5-18;
- вул. Богдана Хмельницького, 4-10;
- вул. 1905 року;
- вул. Переяслівська, 83-116;
- вул. Сумська, 70-1014
- вул. Підгірна;
- вул. Піщана;
- вул. Кріворудна;
- вул. Суворова;
- вул. Сурікова;
- вул. Рєпіна;
- вул. Парізької Комуни;
- вул. Черняховського;
- вул. Ярмаркова;
- вул. Кронштадська;
- вул. Деповська;
- вул. Військова;
- вул. Ново-Іванівська;
- вул. Басейна;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Силікатна;
- пров. Ново-Іванівський;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Силікатний;
- пров. Редутний;
- пров. Суворова;
- пров. Південний;
- пров. Ударний;
- пров. Піщаний, 16/64;
- пров. Коцюбинського, 6-20;
- пров. Лісний;
- пров. Індустріальний;
- пров. Транспортний;
- пров. Шкільний;
- пров. Чечелівський;
- пров. Насосний;
- пров. Крюківський;
- пров. Ушинського;
- пров. Героїв Бресту, 47.