Новонароджені близнюки потребують допомоги небайдужих кременчужан

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 997

Дітей щойно перевели з реанімації, але з лікарні їх випишуть ще не скоро

До редакції «‎ТелеграфЪ» звернулася Юлія, мати новонароджених діток. Близнюки народилися на 32-тижні з надзвичайно низькою вагою: дівчинка важила 1550 грамів, а хлопчик - 2 кілограми. Діти одразу потрапили до реанімації. Через два тижні їх перевели у звичайну палату, але до виписки з лікарні ще далеко.

Мама, яка перебуває у лікарні разом з новонародженими, опинилася в складних обставинах, адже ліки, памперси та спеціальне харчування дуже дорогі. Дітки тільки вчаться їсти самостійно: у мами зникло молоко, і потрібна спеціальна суміш для недоношених малюків. Родина придбала, що могла - але гроші наразі закінчуються.

Пані Юлія вирішила звернутися по допомогу до небайдужих мешканців нашого міста: будь яка допомого стане в нагоді.