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Новонароджені близнюки потребують допомоги небайдужих кременчужан

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 997

 

Дітей щойно перевели з реанімації, але з лікарні їх випишуть ще не скоро

До редакції «‎ТелеграфЪ» звернулася Юлія, мати новонароджених діток. Близнюки народилися на 32-тижні з надзвичайно низькою вагою: дівчинка важила 1550 грамів, а хлопчик - 2 кілограми. Діти одразу потрапили до реанімації. Через два тижні їх перевели у звичайну палату, але до виписки з лікарні ще далеко.

 

Мама, яка перебуває у лікарні разом з новонародженими, опинилася в складних обставинах, адже ліки, памперси та спеціальне харчування дуже дорогі. Дітки тільки вчаться їсти самостійно: у мами зникло молоко, і потрібна спеціальна суміш для недоношених малюків. Родина придбала, що могла - але гроші наразі закінчуються.

Пані Юлія вирішила звернутися по допомогу до небайдужих мешканців нашого міста: будь яка допомого стане в нагоді.

Реквізити:

5168 7574 1194 0937

Науменко Юлія Андріївна

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: допомога новонароджені
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