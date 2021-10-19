У кременчуцькій галереї відкрилася виставка присвячена видатному художнику Мане-Кац

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Вчора, 18 жовтня, у Кременчуцькій міській художній галереї відкрили дві виставки. Про це сповістив заступник директора Інституту розвитку Кременчука Андрій Мельник у фейсбуці.

Виставка присвячена творчості видатного українського, ізраїльського та французького художника Мане-Каца.

На виставці представлені репродукції картин нашого великого земляка з зібрання Музею Мане-Каца у місті Хайфа (Ізраїль) та авторські постери студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Постери відображають сприйняття студентами - дизайнерами життєвого шляху Мане-Каца та ставлення до його творчості.

У цьому ж залі тематична філателістична виставка, присвячена життю єврейської громади Кременчука. На листівках, поштових конвертах та марках зображені художник Мане- Кац, чотири рази оскароносний композитор Дмитро Тьомкін та інші видатні особистості.

Виставка, присвячена творчості Мане-Каца - частина низки заходів, розпочатих під час міжнародного наукового семінару - круглого столу, проведеного Кременчуцьким Національним університетом імені Михайла Остроградського, Інститутом розвитку Кременчука, Кременчуцькою міської художньою галереєю за підтримки Музею Мане-Каца (м. Хайфа) та Об'єднаної єврейської громади міста Кременчука.

У відкритті експозиції взяли участь начальник управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Володимир Кондрашов, заступники директора Інституту розвитку Кременчука Ольга Коваль та Андрій Мельник, директор Кременчуцької міської художньої галереї Оксана Бойко, професори д.п.н Тамара Поясок, д.і.н Володимир Маслак, представники закладів культури, освіти, активісти єврейської об'єднаної громади, студенти, представники ЗМІ.