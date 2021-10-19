Олег Винник в Кременчуці

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 677

Про цього артиста не треба багато говорити, його достатньо просто почути! Цього вечора він співатиме для своїх відданих прихильниць. Тільки щирі емоції, тільки живий звук, тільки Олег Винник. Нові пісні, улюблені хіти і неповторний настрій. Артист знає як однією своєю посмішкою і силою голосу розтопити не тільки серце, а й люту зиму. Буде гаряче! Сцена МПК буде належати йому, а він належатиме тільки вам!