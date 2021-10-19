Керченський конфлікт: пройшли перші слухання у справі України проти Росії в Гаазі

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 554 Коментарів: 3

В Арбітражному суді у Гаазі завершились попередні слухання у справі України проти Росії щодо затримання РФ українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів 25 листопада 2018 року в Чорному морі.

Про деталі слухань, які тривали чотири дні, та позицію сторін Громадському розповіла директорка департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова.

Так, від України були присутні представники Міністерства закордонних справ, військово-морських сил, а також юридичні радники зі Сполучених Штатів, Нідерландів та Франції.

За словами Золотарьової, сторони висловили свої позиції й тепер протягом пів року очікують рішення суду щодо юрисдикції. Справу або закриють, або почнуть слухати по суті. Або можливий третій варіант ㅡ об’єднають розгляд юрисдикції та справи по суті.

«Наша позиція дуже проста. Ми наголошуємо на тому, що коли наші кораблі вже поверталися в Одесу до місця дислокації, вони були затримані, потім почалось кримінальне переслідування. І все це, на нашу думку, є порушенням принципу імунітету військових кораблів, який є дуже важливим та користується повагою усього світу», — зазначила Оксана Золотарьова.

Вона додала, що Росія порушивши цей імунітет, порушила і суверенні права України та права наших військовослужбовців, а тому має бути притягнена до відповідальності.

Золотарьова наголосила на тому, що досі відкрита справа проти моряків в Росії грає Україні на руку: «Ми це трактуємо, як продовження порушення прав України та моряків».

Перетнули чи ні 12-мильну зону

Російська сторона, за словами Золотарьової, наголошувала на кількох зауваженнях, просила їх підтримати і закрити справу, як таку, що не має юрисдикції.

«Вони наголошували на тому, що інцидент стосується військової діяльності та не може слухатися арбітражним судом. Ми ж наголошуємо на тому, що наші кораблі здійснювали мирний прохід і були затримані, їх судили і ще досі не закрили справи проти них. І це означає, що росіяни здійснюють правоохоронну діяльність, а не військову», — розповіла Золотарьова.

Ще одне зауваження РФ стосувалось того, що нібито кораблі «Бердянськ» та «Яни Капу» були затримані в територіальному морі до 12 мильної зони, а тому на них в повному обсязі не розповсюджується імунітет.

Україна ж наголосила на тому що, по-перше, це питання стосується розгляду справи по суті, а по-друге, за свідченнями наших моряків вони вже перетнули 12-мильну зону.

Окрім цього, Росія наголошувала на тому, що нібито цей Арбітраж не може ухвалювати рішення щодо того, що РФ не виконала своєчасно рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року, а Україна нібито не виконала всі досудові процедури спору.

Україна проти цього заперечувала. «Ми ж своєчасно все виконали та запрошували РФ приєднатися до обговорення», — зазначила Золотарьова.

За її словами, Україна налаштована позитивно, але не береться робити будь-яких прогнозів. Після рішення щодо юрисдикції слухання по суті можуть тривати декілька років.

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки у Чорному морі російські військові захопили українські катери «Бердянськ», «Нікополь», буксир «Яни Капу» та 24-х членів екіпажу — 22 моряків та 2 представників СБУ.

9 місяців українців утримували в російських тюрмах, не визнаючи військовополоненими, попри зобов’язання Міжнародного трибуналу з морського права негайно відпустити військових.

Після тривалих переговорів, моряків повернули до України в рамках великого обміну полоненими. Згодом Росія повернула і судна. Однак кримінальну справу щодо моряків у РФ досі не закрили.

Водночас в Арбітражному трибуналі ООН слухатимуть справу України проти РФ щодо незаконного затримання українських військових кораблів та членів екіпажу.