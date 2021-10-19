Побачити Париж і перемогти: кременчужанка Ніна Коваленко перемогла на марафоні у Франції

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 99

Цими вихідними у Парижі відбувся марафон «Schneider Electric Marathon de Paris». 66-річна кременчужанка Ніна Коваленко завоювала перше місце у віковій категорії 60-70 років. Загалом у Паризькому марафоні взяли участь близько 35 тисяч осіб.

Зауважимо, що останній марафон в Парижі проводився 30 місяців тому, в квітні 2019 року. У 2020 році дата чергового марафону двічі переносилася, а потім захід скасували.