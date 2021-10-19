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Побачити Париж і перемогти: кременчужанка Ніна Коваленко перемогла на марафоні у Франції

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 99

 

Вітаємо нашу спортсменку

Цими вихідними у Парижі відбувся марафон  «Schneider Electric Marathon de Paris». 66-річна кременчужанка Ніна Коваленко завоювала перше місце у віковій категорії 60-70 років. Загалом у Паризькому марафоні взяли участь близько 35 тисяч осіб.

У 50 життя лише починається: кременчужанка Ніна Коваленко мріє підкорити Париж марафоном

 

Зауважимо, що останній марафон в Парижі проводився 30 місяців тому, в квітні 2019 року. У 2020 році дата чергового марафону двічі переносилася, а потім захід скасували.

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Автор: Альона Душенко
Теги: біг марафон Ніна Коваленко Париж
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