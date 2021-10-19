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Кременчук, Споживач, Полтавщина

На Полтавищі відновили видачу бебі-боксів

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 160

 

На минулому тижні перша партія пакунків малюка, 380 штук, уже надійшла в область

Міністерство соціальної політики України відновило видачу на Полтавщині пакунків малюка. Про це повідомила заступниця голови Полтавської ОДА Катерина Рижеченко.

На минулому тижні перша партія пакунків, 380 штук, уже надійшла в область. Найближчим часом бебі-бокси мають надійти у всі пологові будинки Полтавської області, і батьки новонароджених дітей зможуть отримати їх при виписці з медзакладу.

Нагадаємо, одержати одноразову допомогу «пакунок малюка», в разі відсутності батька або матері, можуть усиновителі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі або опікуни новонародженої дитини.

Для батьків, які з різних причин не бажають отримати бебі-бокс існує альтернатива, – вони мають право отримати грошову компенсацію вартості пакунку малюка. Допомога надається за рахунок державного бюджету.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пакунок малюка бебі-бокс
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