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Кременчук

Пішов з життя колишній директор школи №7 Володимир Шульга

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 957

 

Йому було 72 роки

Сьогодні, 19 жовтня, на 72 році життя пішов у вічність педагог, учитель–методист, колишній директор Кременчуцької загальноосвітньої школи №7 (з 2000 по 2011 р.р.) Володимир Наумович Шульга. Про це повідомив департамент освіти Кременчука.

Володимир Наумович був людиною великої душі, безсумнівної честі, сумління, працьовитим і відповідальним, досвідченим і розумним керівником. Як директор школи у своїй роботі велику увагу приділяв практичному спрямуванню навчання, індивідуальній роботі з учнями та викладачами. У 2007 році Володимир Наумович став лауреатом конкурсу «100 кращих керівників шкіл України», нагороджений грамотою Міністерства освіти України, грамотою Полтавської обласної державної адміністрації.

Сотні людських долей пройшли через його чуйні руки. Він був компетентним у всіх їхніх проблемах, вмів їх вчасно вирішувати. Його любили і поважали колеги за чуйне ставлення до людей, велику душевну щедрість, мудрість і оптимізм, рівнялися на нього у всьому.

Володимир Наумович назавжди залишиться в пам`яті освітян нашого міста як приклад самовідданого служіння українській освіті, - йдеться у тексті некрологу.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: некролог педагог
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