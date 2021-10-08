У якому випадку кременчужанам не призначать житлову субсидію

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2

А якщо призначать, то на який термін?

Департамент соціального захисту населення Полтавської ОДА роз'яснив, у яких випадках житлову субсидію не призначають, а якщо призначають, то на який термін.

За яких умов житлова субсидія не призначається?

1) Загальна площа квартир у багатоквартирному будинку перевищує 130 кв. метрів, індивідуальних будинків – 230 кв. метрів, крім:

житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування;

житлових приміщень, на які оформлено два і більше окремих особових рахунки на оплату житлово-комунальних послуг, за умови, що загальна площа частини або окремого житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів – для індивідуального будинку;

житлових приміщень, якими забезпечені за рахунок державного чи місцевого бюджету особи з інвалідністю, які пересуваються на візках.

2) У складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість зі сплати аліментів понад 3 місяці, крім осіб:

які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають статус осіб, зниклих безвісти;

які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря;

до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади);

які перебувають під домашнім арештом або під вартою.

3) Будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім'ї мають у власності:

транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше 5 років;

більше ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через управління соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу.

4) У складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-років та у яких відсутні доходи або середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати; та/або ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄСВ) у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця із сплати із сплати ЄСВ, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати ЄСВ) або такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів.

До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

У такому випадку субсидія може бути призначена, якщо такі особи:

протягом періоду, за який враховуються доходи не менше одного місяця навчалися за денною формою навчання, отримували пенсію, стипендію, окремі види соціальної допомоги або допомогу по безробіттю, допомогу по частковому безробіттю на період карантину, надавали соціальні послуги, перебували у місцях позбавлення або обмеження волі, або до них застосовувалися заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), застосовувалися запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, а також перебували у складних життєвих обставинах, викликаних інвалідністю, тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії встановленого зразка, алко- або наркозалежністю, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії поліклініки, на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров'я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному обліку;

сплатили (за них сплачено) ЄСВ у розмірі, не меншому ніж мінімальний протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії або перед місяцем, у якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина.

5) Будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім'ї здійснив на суму більше 50 тис грн протягом 12 місяців перед місяцем звернення:

купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів, інших фінансових інструментів, буд. матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних);

платіж, що випливає з правочинів, за якими передбачене набуття майнових прав на нерухоме майно, транспортні засоби (механізми) (крім об'єктів спадщини та дарування);

внески до статутного капіталу товариства, підприємства, організації;

благодійну діяльність (у вигляді сплати коштів);

надання фінансової допомоги, позики.

Житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів.

6) У разі наявності простроченої понад 3 місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

Житлова субсидія у такому випадку призначається за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).

7) Якщо громадянин на вимогу управління соцзахисту населення не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним управлінням.

8) Будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім'ї мають у власності більш ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім:

житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, розташованого в сільській місцевості, розташованого на тимчасово окупованій території, на лінії зіткнення або непридатного для проживання;

отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету;

житлових приміщень у гуртожитках.

9) Будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім'ї на перше число місяця, з якого призначається субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 100 тис гривень.

10) Будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім'ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис гривень.

На який термін призначається житлова субсидія?

За загальним правилом, житлова субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до закінчення опалювального сезону (до квітня включно). Таким чином, призначення субсидії здійснюється раз на рік (визначається право), а розрахунок розміру житлової субсидії здійснюється двічі на рік (на неопалювальний та опалювальний сезони).

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Якщо до складу домогосподарства входить людина, яка має право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, субсидія призначається з місяця, що настає за місяцем, в якому нараховані пільги, але не раніше місяця подання заяви.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли звернутися за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального (неопалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку сезону (але не раніше дня виникнення права на житлову субсидію) у разі, коли таке звернення надійшло в будь-який місяць до закінчення сезону.

У разі зміни цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо житлові субсидії призначаються протягом трьох місяців з дати такої зміни.

Як дізнатися про призначення субсидії та її розмір онлайн?

У відкритому доступі за посиланням знаходиться Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій, за даними якого громадяни можуть перевірити інформацію про призначення субсидії.

За допомогою реєстру можливо дізнатись: