Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Надзвичайні новини

Головне - не привертати увагу: кременчужанин з 20 згортками амфетаміну в кишені пив у громадському місці

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 564

 

Доки це не помітили патрульні

20 згортків з наркотиками виявили патрульні у кременчужанина.

Як повідомили у пресслужбі поліції, під час патрулювання вулиці Української охоронці порядку звернули увагу на юнака, який розпивав алкогольні напої посеред вулиці. Спілкуючись з інспекторами, 21-річний хлопець помітно нервував та намагався покинути місце події.

Його поведінка здалась поліцейським дивною, тому вони провели поверхневу перевірку, під час якої з'ясували причину такого хвилювання - у кишені куртки чоловіка було 20 згортків з наркотиком. Молодик повідомив, що у згортках — амфетамін.

Охоронці порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин.

3
Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх