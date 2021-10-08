Головне - не привертати увагу: кременчужанин з 20 згортками амфетаміну в кишені пив у громадському місці

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 564

20 згортків з наркотиками виявили патрульні у кременчужанина.

Як повідомили у пресслужбі поліції, під час патрулювання вулиці Української охоронці порядку звернули увагу на юнака, який розпивав алкогольні напої посеред вулиці. Спілкуючись з інспекторами, 21-річний хлопець помітно нервував та намагався покинути місце події.

Його поведінка здалась поліцейським дивною, тому вони провели поверхневу перевірку, під час якої з'ясували причину такого хвилювання - у кишені куртки чоловіка було 20 згортків з наркотиком. Молодик повідомив, що у згортках — амфетамін.

Охоронці порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин.