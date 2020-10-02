Боржники по аліментах не зможуть отримати субсидію

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Батьки, які не мають можливості сплатити аліментні борги, можуть відпрацювати дитячі кошти на суспільно корисних роботах

Боржники по аліментах не зможуть отримати житлову субсидію. Як повідомляє сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), такі вимоги передбачені Постановою Кабміну «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14.08.2019 року №807.





Житлова субсидія не призначається, якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є люди, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці, крім осіб:

які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря;

до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади);

до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою.

Разом з тим батьки, які не мають можливості сплатити аліментні борги, можуть відпрацювати дитячі кошти на суспільно корисних роботах. З початку 2020 року таким чином вдалося погасити майже 900 тисяч гривень аліментної заборгованості, зокрема на Полтавщині – 363 тисячі гривень, на Сумщині – понад 280 тисячі та на Чернігівщині – близько 250 тисяч.





Така трудова форма розрахунку з дитиною має три важливих фактори: