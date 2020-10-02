На Полтавщині вирок отримав чоловік, який спалив сіно своїй матері

Сьогодні, 08:39 Переглядів: 685

Наприкінці вересня Семенівський районний суд визнав чоловіка винним у порушенні ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна). Обвинувачений «вляпався» у кримінальну історію 2 серпня цього року. Чоловік перебував вдома у власної матері, був нетверезим. Він захотів помститися рідній людині та підпалив клуню із сіном, де було 22 тюки загальною вагою 7 тонн. Таким чином у грошовому еквіваленті чоловік «спалив» 14 700 гривень.





Палій свою провину визнав повністю, пошкодував про свій вчинок. У той день дійсно був п'яний, після суперечки з матір'ю вирішив підпалити її сіно. Обіцяв відшкодувати завдані збитки.





Матір сказала, що суворо карати сина не слід, але він повинен відповісти за свій вчинок. У той день дійсно між ними був конфлікт, після якого потерпіла забрала в обвинуваченого машину, щоб той не їздив селом.





Чоловіку присудили три роки позбавлення волі. Від терміну звільнили з випробуванням з іспитовим строком тривалістю один рік.