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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині вирок отримав чоловік, який спалив сіно своїй матері

Сьогодні, 08:39 Переглядів: 685

Жінка забрала у п'яного сина машину. Той вирішив їй помститися

Наприкінці вересня Семенівський районний суд визнав чоловіка винним у порушенні ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна). Обвинувачений «вляпався» у кримінальну історію 2 серпня цього року. Чоловік перебував вдома у власної матері, був нетверезим. Він захотів помститися рідній людині та підпалив клуню із сіном, де було 22 тюки загальною вагою 7 тонн. Таким чином у грошовому еквіваленті чоловік «спалив» 14 700 гривень.


Палій свою провину визнав повністю, пошкодував про свій вчинок. У той день дійсно був п'яний, після суперечки з матір'ю вирішив підпалити її сіно. Обіцяв відшкодувати завдані збитки.


Матір сказала, що суворо карати сина не слід, але він повинен відповісти за свій вчинок. У той день дійсно між ними був конфлікт, після якого потерпіла забрала в обвинуваченого машину, щоб той не їздив селом.


Чоловіку присудили три роки позбавлення волі. Від терміну звільнили з випробуванням з іспитовим строком тривалістю один рік.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: сіно поджог син мать
компанія «Інтера Люкс»
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