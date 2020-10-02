Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.10.2020 12:00
Підтверджені:
Україна217661
Кременчук325
Хворі:
Україна116809
Кременчук105
Одужало:
Україна96591
Кременчук211
Померло:
Україна4261
Кременчук9
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці COVID-19 діагностували у 26 людей, у тому числі у двох дітей

Сьогодні, 08:55 Переглядів: 1 534

Двоє з хворих перебувають в лікарні

Третього жовтня у Кременчуці зареєстровано 26 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За інформацією пресслужби мерії, захворіли чотирнадцять жінок віком від 30 до 72 років та десять чоловіків віком від 21 до 63 років. Також захворіло двоє дітей віком 9 місяців та 4 роки.


Двадцять чотири пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Двоє - лікуються в інфекційному відділенні. По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Станом на третє жовтня у Кременчуці:

  • всього 375 випадків;
  • одужало 220;
  • померло 9.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин
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