У Кременчуці COVID-19 діагностували у 26 людей, у тому числі у двох дітей

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Третього жовтня у Кременчуці зареєстровано 26 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За інформацією пресслужби мерії, захворіли чотирнадцять жінок віком від 30 до 72 років та десять чоловіків віком від 21 до 63 років. Також захворіло двоє дітей віком 9 місяців та 4 роки.





Двадцять чотири пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Двоє - лікуються в інфекційному відділенні. По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.





Станом на третє жовтня у Кременчуці: