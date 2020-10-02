Вимагав мільярд доларів: затримали чоловіка, через якого на ТЕЦ у Кременчуці шукали вибухівку

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 1 118

Громадянин зателефонував до правоохоронців Запорізької області та розповів про замінування всіх електростанцій на території України. Згодом з'ясувалося, що «мінер» телефонував з психіатричної лікарні

2 жовтня правоохоронці перевіряли інформацію про замінування ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Після обстеження території вибухонебезпечних предметів не виявили.





Тоді стало відомо, що інформація про замінування ТЕЦ надійшла правоохоронцям Полтавщини від колег із Запорізької області. Відділ комунікації поліції Запорізької області розповів, що 2 жовтня о 13.45 до чергової частини Комунарського відділення поліції ГУ НП в Запорізькій області надійшло повідомлення від невідомого про те, що заміновані всі електростанції на території України. При цьому чоловік вимагав передати йому один мільярд доларів за вказаною ним адресою.





Одразу кинулися перевіряти Дніпровську гідроелектростанцію. Під час перевірки замінування не підтвердилося.





Співробітники СБУ встановили, що дзвонили з території Запорізької обласної психіатричної лікарні. Як з’ясувалося, повідомив про замінування 46-річний мешканець міста Василівки, який був у лікарні. Правоохоронці провели невідкладний огляд за місцем тимчасового проживання «мінера», вилучили дві сім-карти та мобільний телефон, з якого проінформували про мінування.





Відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Розпочато досудове розслідування.