Акінак, захисний обладунок воїна та посуд: археологічний сезон на Більському городищі

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 378

Під час досліджень курганів на могильнику Скоробір археологи знайшли рідкісні та цікаві для науки предмети. Про це повідомив директор ІКЗ «Більськ» Ігор Корост на своїй сторінці у Facebook.





Експедицією під керівництвом к.і.н. І.Б.Шрамко розкриті два насипи. Обидва кургани були пограбовані ще в давнину. У першому з них – парне поховання. У ньому були знайдені ліпний посуд, бронзові шпильки, наконечники стріл, пряжка від кінської вузди, залізний ніж. Поховання датоване ранньоскіфським часом.









Другий курган виявився більш складнішим і цікавішимим. Попри те, що поховання було пограбоване, в ньому залишилось багато цікавих і важливих для науки речей. Зокрема, захисний обладунок воїна – залізні панцир та спис, бойовий ніж, бронзові наконечники стріл, акінак та інші предмети, що вказують на те, що в цій могилі був похований воїн, певно, вершник. На відміну від інших досліджених курганів, в цьому комплексі виявилось багато посуду. Це – декілька ліпних горщиків, миски, велика чорнолискована корчага.





Серед рідкісних знахідок – бронзове люстерко із залізним руків’ям, біметалевий ніж, залізний панцир. Відкрите поховання також датується ранньоскіфським часом.





- Роботи велись в стислі строки, у складних погодних умовах, – йдеться у повідомленні.





Після всебічного вивчення та підготовки наукового звіту знахідки будуть передані на постійне зберігання до фондів ІКЗ «Більськ», а з часом займуть місце в постійній експозиції Музею Більського городища.