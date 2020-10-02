Акінак, захисний обладунок воїна та посуд: археологічний сезон на Більському городищі

Під час досліджень курганів на могильнику Скоробір археологи знайшли рідкісні та цікаві для науки предмети. Про це повідомив директор ІКЗ «Більськ» Ігор Корост на своїй сторінці у Facebook.
Експедицією під керівництвом к.і.н. І.Б.Шрамко розкриті два насипи. Обидва кургани були пограбовані ще в давнину. У першому з них – парне поховання. У ньому були знайдені ліпний посуд, бронзові шпильки, наконечники стріл, пряжка від кінської вузди, залізний ніж. Поховання датоване ранньоскіфським часом.
Другий курган виявився більш складнішим і цікавішимим. Попри те, що поховання було пограбоване, в ньому залишилось багато цікавих і важливих для науки речей. Зокрема, захисний обладунок воїна – залізні панцир та спис, бойовий ніж, бронзові наконечники стріл, акінак та інші предмети, що вказують на те, що в цій могилі був похований воїн, певно, вершник. На відміну від інших досліджених курганів, в цьому комплексі виявилось багато посуду. Це – декілька ліпних горщиків, миски, велика чорнолискована корчага.
Серед рідкісних знахідок – бронзове люстерко із залізним руків’ям, біметалевий ніж, залізний панцир. Відкрите поховання також датується ранньоскіфським часом.
Після всебічного вивчення та підготовки наукового звіту знахідки будуть передані на постійне зберігання до фондів ІКЗ «Більськ», а з часом займуть місце в постійній експозиції Музею Більського городища.