Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.10.2020 12:00
Підтверджені:
Україна217661
Кременчук325
Хворі:
Україна116809
Кременчук105
Одужало:
Україна96591
Кременчук211
Померло:
Україна4261
Кременчук9
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Коронавірусна статистика за добу: в Україні +4 140, в області +86

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 885

 

У Полтаві +32 нових хворих на COVID-19, у Кременчуці – 24

В Україні зафіксовано 4 140 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За інформацією МОЗ України, станом на 4 жовтня в Україні 226 462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З початку епідемії померло 4 397 людей, 100 107 пацієнтів одужали.

2 382 259 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 370 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 6 716 випадків;
  • Волинська область — 8 591 випадок;
  • Дніпропетровська область — 6 931 випадок;
  • Донецька область — 4 187 випадків;
  • Житомирська область — 6 749 випадків;
  • Закарпатська область — 10 168 випадків;
  • Запорізька область — 4 507 випадків;
  • Івано-Франківська область — 14 232 випадки;
  • Кіровоградська область — 1 179 випадків;
  • м. Київ — 24 450 випадків;
  • Київська область — 9 752 випадки;
  • Львівська область — 21 194 випадки;
  • Луганська область — 1 288 випадків;
  • Миколаївська область — 3 650 випадків;
  • Одеська область — 14 539 випадків;
  • Полтавська область — 2 812 випадків;
  • Рівненська область — 13 107 випадків;
  • Сумська область — 5 171 випадок;
  • Тернопільська область — 14 295 випадків;
  • Харківська область — 20 518 випадків;
  • Херсонська область — 1 427 випадків;
  • Хмельницька область — 6 801 випадок;
  • Чернівецька область — 15 123 випадки;
  • Черкаська область — 4 480 випадків;
  • Чернігівська область — 4 595 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 2812 випадків захворювання на COVID-19.


У Кременчуці COVID-19 діагностували у 26 людей, у тому числі у двох дітей


Одужали 1160 жителів області, продовжують лікування 1605 людей, зокрема 92 дитини.


За минулу добу зареєстровано 86 нових випадків.


 


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 1391 (32 нові випадки);
  • Кременчук – 346 (24 нові випадки);
  • Полтавський район – 149 (2 нові випадки);
  • Миргород – 114;
  • Лубни – 63 (6 нових випадків);
  • Горішні Плавні – 57;
  • Лохвицький район – 53 (8 нових випадків);
  • Миргородський район – 50;
  • Кременчуцький район – 49;
  • Новосанжарський район – 47 (уточнено);
  • Диканський район – 43 (2 нові випадки);
  • Кобеляцький район – 42;
  • Шишацький район – 41;
  • Гадяч – 37 (1 новий випадок);
  • Зіньківський район – 36;
  • Лубенський район – 34 (4 нові випадки);
  • Котелевський район – 31 (1 новий випадок);
  • Хорольський район – 31;
  • Машівський район – 26;
  • Гребінківський район – 23 (1 новий випадок);
  • Глобинський район – 22 (1 новий випадок);
  • Решетилівський район – 20 (1 новий випадок);
  • Пирятинський район – 18;
  • Гадяцький район – 17;
  • Чутівський район – 14;
  • Козельщинський район – 13;
  • Оржицький район – 12 (2 нові випадки);
  • Карлівський район – 11;
  • Великобагачанський район – 10;
  • Семенівський район – 8 (1 новий випадок);
  • Чорнухинський район – 4.

Полтава ввійшла до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки. А до «жовтої» – місто Лубни, Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський та Шишацький райони. Нове зонування почне діяти з понеділка, 5 жовтня.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин
компанія «Інтера Люкс»
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