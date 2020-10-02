Коронавірусна статистика за добу: в Україні +4 140, в області +86

У Полтаві +32 нових хворих на COVID-19, у Кременчуці – 24
В Україні зафіксовано 4 140 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За інформацією МОЗ України, станом на 4 жовтня в Україні 226 462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З початку епідемії померло 4 397 людей, 100 107 пацієнтів одужали.
2 382 259 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 370 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 716 випадків;
- Волинська область — 8 591 випадок;
- Дніпропетровська область — 6 931 випадок;
- Донецька область — 4 187 випадків;
- Житомирська область — 6 749 випадків;
- Закарпатська область — 10 168 випадків;
- Запорізька область — 4 507 випадків;
- Івано-Франківська область — 14 232 випадки;
- Кіровоградська область — 1 179 випадків;
- м. Київ — 24 450 випадків;
- Київська область — 9 752 випадки;
- Львівська область — 21 194 випадки;
- Луганська область — 1 288 випадків;
- Миколаївська область — 3 650 випадків;
- Одеська область — 14 539 випадків;
- Полтавська область — 2 812 випадків;
- Рівненська область — 13 107 випадків;
- Сумська область — 5 171 випадок;
- Тернопільська область — 14 295 випадків;
- Харківська область — 20 518 випадків;
- Херсонська область — 1 427 випадків;
- Хмельницька область — 6 801 випадок;
- Чернівецька область — 15 123 випадки;
- Черкаська область — 4 480 випадків;
- Чернігівська область — 4 595 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 2812 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 1160 жителів області, продовжують лікування 1605 людей, зокрема 92 дитини.
За минулу добу зареєстровано 86 нових випадків.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 1391 (32 нові випадки);
- Кременчук – 346 (24 нові випадки);
- Полтавський район – 149 (2 нові випадки);
- Миргород – 114;
- Лубни – 63 (6 нових випадків);
- Горішні Плавні – 57;
- Лохвицький район – 53 (8 нових випадків);
- Миргородський район – 50;
- Кременчуцький район – 49;
- Новосанжарський район – 47 (уточнено);
- Диканський район – 43 (2 нові випадки);
- Кобеляцький район – 42;
- Шишацький район – 41;
- Гадяч – 37 (1 новий випадок);
- Зіньківський район – 36;
- Лубенський район – 34 (4 нові випадки);
- Котелевський район – 31 (1 новий випадок);
- Хорольський район – 31;
- Машівський район – 26;
- Гребінківський район – 23 (1 новий випадок);
- Глобинський район – 22 (1 новий випадок);
- Решетилівський район – 20 (1 новий випадок);
- Пирятинський район – 18;
- Гадяцький район – 17;
- Чутівський район – 14;
- Козельщинський район – 13;
- Оржицький район – 12 (2 нові випадки);
- Карлівський район – 11;
- Великобагачанський район – 10;
- Семенівський район – 8 (1 новий випадок);
- Чорнухинський район – 4.
Полтава ввійшла до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки. А до «жовтої» – місто Лубни, Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський та Шишацький райони. Нове зонування почне діяти з понеділка, 5 жовтня.