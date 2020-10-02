Коронавірусна статистика за добу: в Україні +4 140, в області +86

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У Полтаві +32 нових хворих на COVID-19, у Кременчуці – 24

В Україні зафіксовано 4 140 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За інформацією МОЗ України, станом на 4 жовтня в Україні 226 462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З початку епідемії померло 4 397 людей, 100 107 пацієнтів одужали.

2 382 259 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 370 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 6 716 випадків;

Волинська область — 8 591 випадок;

Дніпропетровська область — 6 931 випадок;

Донецька область — 4 187 випадків;

Житомирська область — 6 749 випадків;

Закарпатська область — 10 168 випадків;

Запорізька область — 4 507 випадків;

Івано-Франківська область — 14 232 випадки;

Кіровоградська область — 1 179 випадків;

м. Київ — 24 450 випадків;

Київська область — 9 752 випадки;

Львівська область — 21 194 випадки;

Луганська область — 1 288 випадків;

Миколаївська область — 3 650 випадків;

Одеська область — 14 539 випадків;

Полтавська область — 2 812 випадків;

Рівненська область — 13 107 випадків;

Сумська область — 5 171 випадок;

Тернопільська область — 14 295 випадків;

Харківська область — 20 518 випадків;

Херсонська область — 1 427 випадків;

Хмельницька область — 6 801 випадок;

Чернівецька область — 15 123 випадки;

Черкаська область — 4 480 випадків;

Чернігівська область — 4 595 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 2812 випадків захворювання на COVID-19.









Одужали 1160 жителів області, продовжують лікування 1605 людей, зокрема 92 дитини.





За минулу добу зареєстровано 86 нових випадків.









Географія поширення інфекції:

Полтава – 1391 (32 нові випадки);

Кременчук – 346 (24 нові випадки);

Полтавський район – 149 (2 нові випадки);

Миргород – 114;

Лубни – 63 (6 нових випадків);

Горішні Плавні – 57;

Лохвицький район – 53 (8 нових випадків);

Миргородський район – 50;

Кременчуцький район – 49;

Новосанжарський район – 47 (уточнено);

Диканський район – 43 (2 нові випадки);

Кобеляцький район – 42;

Шишацький район – 41;

Гадяч – 37 (1 новий випадок);

Зіньківський район – 36;

Лубенський район – 34 (4 нові випадки);

Котелевський район – 31 (1 новий випадок);

Хорольський район – 31;

Машівський район – 26;

Гребінківський район – 23 (1 новий випадок);

Глобинський район – 22 (1 новий випадок);

Решетилівський район – 20 (1 новий випадок);

Пирятинський район – 18;

Гадяцький район – 17;

Чутівський район – 14;

Козельщинський район – 13;

Оржицький район – 12 (2 нові випадки);

Карлівський район – 11;

Великобагачанський район – 10;

Семенівський район – 8 (1 новий випадок);

Чорнухинський район – 4.

Полтава ввійшла до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки. А до «жовтої» – місто Лубни, Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський та Шишацький райони. Нове зонування почне діяти з понеділка, 5 жовтня.