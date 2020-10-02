«Головне – чемпіонський кубок»: хокеїст Андрій Денискін

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 250

Гравець повідомив, що команда до фіналу підійшла у відмінній формі

Найкращий бомбардир та снайпер плей-оф УХЛ-Парі-Матч Андрій Денискін після виходу ХК «Кременчука» до фіналу поспілкувався з прес-службою «містян»:

- Чому так важно склався початок четвертого півфінального матчу для кременчужан?

- Суперник з самого вкидання шайби кинув всі сили, щоб зачепитися за серію. Це був їх останній шанс, їм треба було обов'язково вигравати, тому вони дуже добре налаштувалися. Та ї уболівальники їх гнали вперед...





- Завдяки чому вдалося переломити в другому періоді хід поєдинку?





- У перерві тренери з нами поговорили, вказали на наші помилки, підказали в яких компонентах потрібно додати, і ми зрозуміли, що серію потрібно закінчувати впевнено.





- На ваш погляд, завдяки чому ваша трійка нападу Коробов - Дубінін - Деніскін закинула 12 шайб в півфінальній серії?





- Мої партнери дуже майстровиті та досвідчені гравці. Ми знайшли на льоду спільну мову - з ними приємно грати.





- В останній зустрічі ви зробили хет-трик і з 11 (6+5) очолили гонку бомбардирів і снайперів плей-оф?





- Це все неважливо, головне – чемпіонський кубок.





- Який зараз ваш фізичний стан?





- Відмінний, адже ми з початку серпня працюємо над цим компонентом в тренажерному залі і на льоду.





- Слідкуйте за другим півфіналом «Донбас» - «Дніпро»?





- Так, звичайно, адже цікаво з ким ми будемо грати у фіналі. Але це не дуже важливо, так як однаково будемо налаштовуватися на будь-якого суперника і постараємося показати хороший результат.