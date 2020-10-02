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Кременчук, Спорт, Афіша

Гарячий фінал: Кременчук за два дні примає «Донбас»

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 319

 

Визначився другий фіналіст УХЛ

Вчора, 3 жовтня, визначився суперник хокейного клубу «Кременук» в фіналу УХЛ-Парі-матч сезоні 2019/20. «Донбас» обіграв у шостому матчі півфіналу «Дніпро» 3:1, та переміг у серії 4-2, та став суперником кременчужан у фіналі, серія якої продовжиться до чотирьох виграшів одної з команд.

 

Дві перші гри «містяни», як переможці регулярного чемпіонату, зіграють удома на «СК «Айсберг».


Перший фінальний поєдинок між «Кременчуком» та «Донбасом» відбудеться 7 жовтня на СК «Айсберг». Чемпіоном України стане команда, яка здобуде у серії чотири виграши.


Фінал чемпіонату УХЛ Паріматч продовжиться в Кременчуці 9 жовтня, а 12 і 14 жовтня фінальна серія переїде до Дружковки. У разі необхідності, вирішальні матчі фіналу плей-оф відбудуться 16, 18 і 20 жовтня.


Хокеїсти «Кременчука» - перші фіналісти плей-офф чемпіонату
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Донбас
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