Гарячий фінал: Кременчук за два дні примає «Донбас»

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Вчора, 3 жовтня, визначився суперник хокейного клубу «Кременук» в фіналу УХЛ-Парі-матч сезоні 2019/20. «Донбас» обіграв у шостому матчі півфіналу «Дніпро» 3:1, та переміг у серії 4-2, та став суперником кременчужан у фіналі, серія якої продовжиться до чотирьох виграшів одної з команд.

Дві перші гри «містяни», як переможці регулярного чемпіонату, зіграють удома на «СК «Айсберг».





Перший фінальний поєдинок між «Кременчуком» та «Донбасом» відбудеться 7 жовтня на СК «Айсберг». Чемпіоном України стане команда, яка здобуде у серії чотири виграши.





Фінал чемпіонату УХЛ Паріматч продовжиться в Кременчуці 9 жовтня, а 12 і 14 жовтня фінальна серія переїде до Дружковки. У разі необхідності, вирішальні матчі фіналу плей-оф відбудуться 16, 18 і 20 жовтня.



