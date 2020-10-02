В Україні запровадили День територіальної оборони

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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 417/2020 «Про День територіальної оборони України». Про це повідомляє пресслужба офіційного інтернет-представництва Президента України.





Враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки й оборони та інших суб'єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також із метою подальшого розвитку сучасних військових традицій Глава держави запровадив День територіальної оборони України.





Згідно з указом, він відзначатиметься щороку в першу неділю жовтня.



