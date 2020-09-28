Батальйон тероборони Кременчука провів тренування з розвідувальної та контрдиверсійної роботи

26 вересня для інструкторського складу батальйону територіальної оборони Кременчука провели тренування з розвідувальної та контрдиверсійної роботи. Про це повідомляє пресслужба Окремого батальйону територіальної оборони м.Кременчук.
Серед учасників офіцери запасу, резервісти, учасники АТО/ООС та добровольці.
Під час вишколу відпрацьовували навички з облаштування засідок, мінування, встановлення розтяжок. Віддпрацьовано систему виявлення та протидії ДРГ противника: переслідування, обхід, блокування і знищення ворожих диверсійних груп. Також вдосконалили уміння орієнтуватись на місцевості, долали водні перепони, облаштовували укриття, безпечно і непомітно розводили вогнище.
В завершення вишколу всі разом приготували смачну польову кашу.
Керував тренуванням командир батальйону тероборони підполковник Вадим Проценко.
Для охочих приєднатися - необхідно звернутися по телефону 067-709-0935.