Батальйон тероборони Кременчука провів тренування з розвідувальної та контрдиверсійної роботи

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26 вересня для інструкторського складу батальйону територіальної оборони Кременчука провели тренування з розвідувальної та контрдиверсійної роботи. Про це повідомляє пресслужба Окремого батальйону територіальної оборони м.Кременчук.



Серед учасників офіцери запасу, резервісти, учасники АТО/ООС та добровольці.



Під час вишколу відпрацьовували навички з облаштування засідок, мінування, встановлення розтяжок. Віддпрацьовано систему виявлення та протидії ДРГ противника: переслідування, обхід, блокування і знищення ворожих диверсійних груп. Також вдосконалили уміння орієнтуватись на місцевості, долали водні перепони, облаштовували укриття, безпечно і непомітно розводили вогнище.







В завершення вишколу всі разом приготували смачну польову кашу.



Керував тренуванням командир батальйону тероборони підполковник Вадим Проценко.



Для охочих приєднатися - необхідно звернутися по телефону 067-709-0935.