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Батальйон тероборони Кременчука провів тренування з розвідувальної та контрдиверсійної роботи

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 601

 

Кременчужан запрошують до лав захисників

26 вересня для інструкторського складу батальйону територіальної оборони Кременчука провели тренування з розвідувальної та контрдиверсійної роботи. Про це повідомляє пресслужба Окремого батальйону територіальної оборони м.Кременчук. 


Серед учасників офіцери запасу, резервісти, учасники АТО/ООС та добровольці. 


Під час вишколу відпрацьовували навички з облаштування засідок, мінування, встановлення розтяжок. Віддпрацьовано систему виявлення та протидії ДРГ противника: переслідування, обхід, блокування і знищення ворожих диверсійних груп. Також вдосконалили уміння орієнтуватись на місцевості, долали водні перепони, облаштовували укриття, безпечно і непомітно розводили вогнище.


 


В завершення вишколу всі разом приготували смачну польову кашу.


Керував тренуванням командир батальйону тероборони підполковник Вадим Проценко. 


Для охочих приєднатися - необхідно звернутися по телефону 067-709-0935.

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Автор: Альона Душенко
Теги: територіальна оборона війна АТО ООС
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